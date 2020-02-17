Розыгрыш с «зараженным коронавирусом» обернулся штрафом для челябинцев

Двух жителей Челябинска оштрафовали на 1 тыс. рублей за розыгрыш с якобы инфицированным коронавирусом, сообщает РИА «Новости» .

Ранее в сети появилось видео, на котором неизвестные в защитных костюмах в лесопарковой зоне Центрального района Челябинска догоняют убегавшего от них мужчину. Беглец хватал за одежду прохожих. В больного стреляют, а затем уносят его.

В УМВД по Челябинску проверили видео и установили личности участников видеосъемки, 1992 и 1994 годов рождения. В отношении молодых людей были составлены административные протоколы за «Мелкое хулиганство».

«Центральный районный суд Челябинска признал <…> виновными в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей каждому из них», — рассказали в Центральном районном суде Челябинска.

Стоит отметить, что подобные розыгрыши стали популярны в России, но не все они заканчиваются маленькими штрафами. К примеру, московскому блогеру грозит до 5 лет лишения свободы за шутку в метро.