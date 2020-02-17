Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 февраля -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Розыгрыш с «зараженным коронавирусом» обернулся штрафом для челябинцев

Двух жителей Челябинска оштрафовали на 1 тыс. рублей за розыгрыш с якобы инфицированным коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
unsplash.com

Ранее в сети появилось видео, на котором неизвестные в защитных костюмах в лесопарковой зоне Центрального района Челябинска догоняют убегавшего от них мужчину. Беглец хватал за одежду прохожих. В больного стреляют, а затем уносят его.

В УМВД по Челябинску проверили видео и установили личности участников видеосъемки, 1992 и 1994 годов рождения. В отношении молодых людей были составлены административные протоколы за «Мелкое хулиганство».

«Центральный районный суд Челябинска признал <…> виновными в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей каждому из них», — рассказали в Центральном районном суде Челябинска.

Стоит отметить, что подобные розыгрыши стали популярны в России, но не все они заканчиваются маленькими штрафами. К примеру, московскому блогеру грозит до 5 лет лишения свободы за шутку в метро.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость