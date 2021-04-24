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Жизнь

«Розовые очки» вместо масок. Три этажа ТЦ Galaxy в Барнауле едва вместили всех фанатов Ольги Бузовой

В торговом центре Galaxy давно не было такого аншлага. Несмотря на пандемию и отголоски ограничительных мер, на концерт Ольги Бузовой собралась огромная толпа бесстрашных барнаульцев, преимущественно молодых девушек.

Ольга Бузова в Барнауле.
Ольга Бузова в Барнауле.
Предоставлено altapress.ru

Теледива приехала в Барнаул на Tik-Tok Бьюти Пати, организованное сетью косметики «Л`Этуаль», чтобы выступить перед поклонниками и гостями ТЦ Galaxy

«Она расскажет, как идти вперед, не обращая внимания на хейтеров, и добиваться всех поставленных целей», — написано в Instagram аккаунте Л’Этуаль. Там же было и предупреждение о том, что всем гостям измерят температуру, выдадут маски и попросят соблюдать социальную дистанцию

На концерт звезды пришло огромное количество людей. Три этажа здания едва уместили всех желающих.

На фотографиях и видео из соцсетей отчетливо видно, что почитатели таланта Бузовой стоят вплотную друг к другу. Дистанцию никто не соблюдет, а больше половины зрителей стоят без масок.

Бузова спела несколько песен, после чего провела презентацию, раздала автографы и сфотографировалась с фанатами.

Кстати, на своей страничке в Instagram теледива уже поблагодарила поклонников за прием.

«Вы так меня зарядили своей любовью. Спасибо вам за такой теплый прием! Спасибо, что вы со мной уже столько лет», — говорится на ее страничке.

К слову, если отмотать ленту на пост ниже, то там Ольга Бузова предстает на фоне Барнаула в полотенце с букетом цветов.

Теледива перед поездкой приняла душ в гостинице и тут же выложила фотографию в соцсеть.

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