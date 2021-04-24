«Розовые очки» вместо масок. Три этажа ТЦ Galaxy в Барнауле едва вместили всех фанатов Ольги Бузовой

Теледива приехала в Барнаул на Tik-Tok Бьюти Пати, организованное сетью косметики «Л`Этуаль», чтобы выступить перед поклонниками и гостями ТЦ Galaxy

«Она расскажет, как идти вперед, не обращая внимания на хейтеров, и добиваться всех поставленных целей», — написано в Instagram аккаунте Л’Этуаль. Там же было и предупреждение о том, что всем гостям измерят температуру, выдадут маски и попросят соблюдать социальную дистанцию