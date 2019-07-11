Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

РПЦ хочет наказать кафе за рекламу «божественной» шаурмы

Пермская Епархия намерена обратиться в полицию из-за рекламы «божественной шаурмы» от местного кафе, рассказал ura.ru секретарь епархиального управления Андрей Литовка. В рекламе использовали образ полуобнаженной модели в образе мученицы.

Шаурма
Шаурма
СС0

«Нет смысла быть мученицей ПП (правильного питания — прим. ред.), когда есть божественно вкусная „Шаурма не за горами“, где можно поддаться искушению без греха для фигуры», — говорится в подписи к фото.

«Нам в епархию уже звонят по поводу этой „божественной шаурмы“. В ближайшее время юрист посмотрит и даст правовую оценку всему этому. Будет подано заявление в полицию, пусть они разбираются. Думаю, что и верующие еще выскажутся по поводу этой картинки.» — отметил Андрей Литовка.

УФАС по Пермскому краю обсудит рекламу на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Есть такой момент, что по грани ходим. Но мы стараемся делать нетривиальный контент. Просто есть устоявшиеся шаблоны, которые можно встретить в интернете, вроде „божественной шаурмы“. Есть группы, где обсуждают вкусы шаурмы в Перми и других городах. Нам эти шаблоны навеяли такие картинки, мы от них и стали отталкиваться», — рассказала владельца кафе.

Антимонопольщики уточнили, что действия авторов рекламы подпадают под часть 6 статьи 5 закона о рекламе: в рекламе «не допускается использование… непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении… религиозных символов».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость