РПЦ хочет наказать кафе за рекламу «божественной» шаурмы

«Нет смысла быть мученицей ПП (правильного питания — прим. ред.), когда есть божественно вкусная „Шаурма не за горами“, где можно поддаться искушению без греха для фигуры», — говорится в подписи к фото.

«Нам в епархию уже звонят по поводу этой „божественной шаурмы“. В ближайшее время юрист посмотрит и даст правовую оценку всему этому. Будет подано заявление в полицию, пусть они разбираются. Думаю, что и верующие еще выскажутся по поводу этой картинки.» — отметил Андрей Литовка.