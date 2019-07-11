РПЦ хочет наказать кафе за рекламу «божественной» шаурмы

«Нет смысла быть мученицей ПП (правильного питания — прим. ред.), когда есть божественно вкусная „Шаурма не за горами“, где можно поддаться искушению без греха для фигуры», — говорится в подписи к фото.
«Нам в епархию уже звонят по поводу этой „божественной шаурмы“. В ближайшее время юрист посмотрит и даст правовую оценку всему этому. Будет подано заявление в полицию, пусть они разбираются. Думаю, что и верующие еще выскажутся по поводу этой картинки.» — отметил Андрей Литовка.
УФАС по Пермскому краю обсудит рекламу на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«Есть такой момент, что по грани ходим. Но мы стараемся делать нетривиальный контент. Просто есть устоявшиеся шаблоны, которые можно встретить в интернете, вроде „божественной шаурмы“. Есть группы, где обсуждают вкусы шаурмы в Перми и других городах. Нам эти шаблоны навеяли такие картинки, мы от них и стали отталкиваться», — рассказала владельца кафе.
Антимонопольщики уточнили, что действия авторов рекламы подпадают под часть 6 статьи 5 закона о рекламе: в рекламе «не допускается использование… непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении… религиозных символов».