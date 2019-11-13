«РПЦ может позаимствовать идеи у Netflix»: алтайский священник-блогер о вере, строительстве храмов и вопросах патриарху

Отец Роман, настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца в Барнауле, не похож на типичного служителя церкви. Он автор канала «Несвятой батюшка» в YouTube, смотрит ролики Поперечного и не во всем поддерживает официальную линию РПЦ. В беседе с altapress.ru священник рассказал, почему строительство храмов — это не всегда хорошо, чему можно научиться у компании Netflix и что бы он спросил у патриарха Кирилла.

Краткое содержание

«Никогда не думал , что стану священником»

— Я родился в обычной семье, которая долго была далека от религии. Моя мама пришла в церковь в зрелом возрасте. Помню время, когда она отдельно готовила постные блюда себе и обычные нам. Однажды у отца начались серьезные проблемы с работой, и он тоже пошел в храм, начал исповедоваться, причащаться.

Спустя время в церковь ходили уже все члены нашей семьи. Мне очень нравится атмосфера храма, люди, которые там находятся. Однако, честно говоря, никогда не думал, что стану священником. В 90-е многим было тяжело, а церковь была надеждой, помогала увидеть стимул к жизни.

Пять лет я учился в обычной школе, но там были сложные взаимоотношения со сверстниками. Из-за высокого роста ко мне было приковано много внимания, хотя сам я оставался человеком замкнутым. Многие подшучивали, поэтому чувствовал себя некомфортно.

Иерей Роман Неверов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

В пятый класс я пошел в православную гимназию Бийска. В старших классах мы с приятелями поехали в Тобольск, где я впервые увидел, что такое семинария, и был впечатлен. Там учились обычные парни и девушки, которые слушали современную музыку, общались на сленге и ничем не отличались от сверстников. Мне понравилась эта атмосфера, поэтому после школы я и пошел в семинарию.

В других учебных заведениях меня смущали искусственный пафос, стремление абитуриентов показать себя, здесь же такого не было. После семинарии сначала стал дьяконом, а через несколько месяцев — священником.

О фанатизме и помощи людям

— Сначала я был очень фанатичен, делал все по букве закона, например соблюдал строгий пост и ждал от других того же. Но, к счастью, со временем понял, что правила нельзя одинаково относить ко всем. Сейчас я очень лоялен и знаю, что сухой церковный закон не приведет человека к вере.

Если будет нужно, то для спасения души Господь создаст условия и подтолкнет человека относиться к себе более внимательно.

Иерей Роман Неверов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Сейчас я много времени провожу в храме. Часто выезжаю на отпевания и другие требы, провожу службы. Но вы не подумайте, что я какой-то святой, одержимый работой. Нет, обычный человек, и всякое бывало. Помню, однажды нужно было исповедовать и причастить человека, который лежал в больнице.

Приезжаю туда, а мужчина находится в бессознательном состоянии. На следующий день, пока добирался, он снова потерял сознание. Вечером мне опять звонят и просят приехать, говорят, что мужчина пришел в себя.

Я так устал, что не хотелось никуда ехать, однако нашел силы и сделал это. К счастью, на этот раз меня встретил абсолютно спокойный человек, который был в трезвом уме. Я исповедовал его и причастил, в ту же ночь он умер.

В храме. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Вот такая тонкая грань для спасения наших душ. Из-за моей лени человек бы себя не очистил. Важно понимать, что от твоего поведения зависит спасение других людей. Либо ты им поможешь и повлияешь положительно, либо отвергнешь, а потом понесешь еще большее наказание.

«Многие священники влияют на людей отрицательно»

— Со временем мое окрыленное состояние прошло. Я понял, что в церкви есть не только хорошие люди, на которых стоит равняться. Впрочем, как и везде, но после семинарии я еще не до конца осознавал это, многое идеализировал.

Нет ни одного человека без греха, а следовательно, и в церкви так же. Есть те, кто борется с грехами, а есть те, кто их оправдывает. Вот и вся разница.

До сих пор не понимаю, когда прихожане полностью живут по советам священников. Человек должен много думать и осознавать, что ответственность за спасение своей жизни несет только он.

Многие священники влияют на людей отрицательно. Нельзя давать советы, если ты не знаешь человека очень хорошо. Получается, что люди верят не в Бога, а в силу слов священника.

Понимание фразы «жить по воле Божией» приходит с возрастом. Многие считают, что их жизнь зависит исключительно от собственных талантов и возможностей. А священник должен такую мысль отбросить, конечно, не стать безвольным, но понимать, что его судьба в руках Господа.

Однако не стоит забывать, что выбор есть всегда. Даже люди, которые хотят быть под предводительством того или иного духовника, совершают выбор. Они думают, что, взяв благословение, обезопасят себя от проблем, но это ведь не так. В любом случае будет ошибка, священник — обычный человек, который просто может дать совет, выразить свою точку зрения.

О сложностях в начале церковной жизни

— Сначала я очень боялся покойников, во время отпеваний был весь мокрый. Несколько месяцев привыкал к этому, ведь каждый день приходилось видеть горе людей. Со временем стало легче, но не через цинизм, а через принятие. Очень сложно отпевать молодых. Как ты объяснишь близким, почему Господь забрал ребенка? Нужно утешить и суметь донести мысль, что никто не виноват.

Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Если проявить слабость и заплакать, то можно усугубить горе людей. Понятно, что ты совершаешь определенный набор действий, обряд, но многое зависит от отношения. Поэтому ко всему стараюсь подходить с любовью.

Также до сих пор меня очень тревожит таинство венчания. Не дай-то Бог во время него упадут кольца или капля вина окажется на белом платье. Люди подумают, что это недобрый знак, который повлияет на будущую жизнь. Однако на самом деле это не так. К счастью, ничего такого пока и не случалось.

Храм без денег и личность Христа

— В нашем храме в честь великомученика и победоносца Георгия нет ни одного ценника, все по совести. Это моя задумка и решение. Если у человека нет денег, то и не надо, он может просто взять свечу и поставить. Никто не будет его упрекать.

По щелчку пальцев так же можно сделать во всех храмах России. Но почему этого не совершает патриархия, непонятно. Звучит очень пафосно, но все зависит от человека и его отношения к деньгам и жизни.

У меня сейчас в кармане две тысячи рублей, а жить целый месяц. Но я стараюсь не думать об этом, на все воля Божия. Сколько мне пожертвуют после очередной требы, я не знаю.

В последнее время у нас очень мало внимания уделяют личности Христа, в этом беда. Когда мы уходим от главного, то на его место приходит второстепенное. Самое печальное, что людям страшно об этом говорить.

Они боятся потерять свой сан, настоятельство. А тогда в чем смысл служения священника? Его жизнь не в исполнении треб, а в творении добра, которое влияет на других людей.

На крещении я всегда говорю, что глава церкви — это не патриарх, епископ или настоятель храма, а — Иисус Христос. Если человек не поймет это в самом начале, то может сильно разочароваться.

Я служу на кладбище, но все равно в храм приходит немало людей. Раньше ведь часто места погребения появлялись рядом с церквями, людей это никак не смущало. Кладбища всегда считались святыми местами и не несут пороков и очернения души. Здесь быстро приходит осознание того, что ты можешь умереть в любой момент. От этого ценишь жизнь еще сильнее.

Зачем нужны храмы и как изменить отношение к РПЦ

— Храмы просто необходимы. Они нужны для молитвы, ведь дома ты не совершишь никаких таинств. У нас три главных кита — крещение, исповедь и причастие.

Однако то, что происходит с религией сейчас, — печально. Это смущает не только людей, далеких от церкви, но и самих священников. Проблема в том, что многие мыслят стереотипами. Если говорить не так, как все, то сразу думают, что ты либо больной, либо оппозиционер. А в этом-то и маразм, нет ничего страшного в выражении своей точки зрения!

Порой храмы не дает строить сама власть, ведь земля нужна для торговых центров или какой-нибудь другой ерунды. А иногда и наоборот: храмы появляются там, где никто этого не хочет. Как бы банально это ни звучало, но к мнению людей нужно прислушиваться всегда. Часто виновата не только церковь, но и политика.

Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Было бы здорово, если бы церковь начала строить светские школы, в которых могли учиться люди любой веры. При этом учебном заведении возвели бы часовню. В воскресенье туда ходили бы все желающие, уверен, что их было бы немало.

Готов поспорить, что через два-три года мы бы удивились отношению простых людей к церкви. Почему этого не делают, не знаю, польза была бы огромна.

Мне до сих пор непонятно, куда мы идем. Церковная задумка, которую утвердил Господь, — спасение души. Но то, что происходит сейчас, мягко говоря, не для той цели, я не вижу этого. И немало священников считает так же. Мы говорим об этом шушукаясь, а нужно открыто. Тогда люди очнутся, все поменяется, и многие будут понимать, что в церкви немало хорошего.

В этом случае не нужно будет придумывать искусственные законы об оскорблении чувств верующих. Все это направлено против людей, связанных с церковью. Это факт, это железобетонно отторгает людей от веры, закон нужно срочно убрать, он просто не нужен.

Почему этого не понимают наверху, неясно. Либо там антицерковные люди, либо те, кому просто без разницы, не знаю.

Иерей Роман Неверов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Я бы очень хотел взять честное интервью у патриарха. Задать в лоб все те волнующие вопросы, которые накопились у людей. Вы не подумайте, я не хочу оскорбить его, все дело лишь в моей душевной боли о будущем церкви и тех людей, которые в нее ходят.

Почему стал блогером

— Я решил стать блогером, чтобы раскрыться полностью. Думаю, что если люди не могут реализовать себя, то начинают пить, занимаются другими нехорошими делами. Негативных примеров хватает как в обычной жизни, так и в церкви.

В наше время все сидят в YouTube, я тоже стараюсь быть в тренде. Хотя понимаю, что отстаю от молодежи минимум лет на пять. YouTube — пространство, на которое можно влиять, создавать любой контент. Пранкеры, например, снимают розыгрыши, которые не несут ничего, кроме минутного развлечения. Многим это нравится, я не против. Главное, что у людей есть выбор.

Церковнослужители относятся к моему творчеству по-разному, есть как положительные, так и негативные отклики. Вообще, люди — интересные создания: многие тебя не любят независимо от того, совершаешь ты что-то или нет. И что делать? Наверное, жить так, как считаешь нужным, другого выбора нет.

Об активности церкви в интернете

— Думаю, что церковь должна быть активна в интернете, но не в том виде, что сейчас. Все должно быть по-настоящему, честно. Хотелось бы показать жизнь человека такой, какая она есть. Недавно я подсел на Netflix, обалденная платформа. Посмотрел разные сериалы, например «Черное зеркало», впечатляет. Или взять сериал «Молодой папа» от HBO, это ведь гениально. Католическая церковь приняла все свои слабости и показала это, сделала выводы.

Иерей Роман Неверов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

РПЦ может тоже позаимствовать идеи у Netflix, найти гениального сценариста и продюсера, показать, что происходит в реальности. Тот же фильм «Левиафан» передал только часть правды, да и то искаженно. Уж если хотите показать что-то страшное о церкви, так покажите. Копья в вас кинут фанатики, а думающие люди похвалят.

Каких блогеров смотрит отец Роман

— Юра Дудь — человек, который в большей степени меня мотивировал. Смотрю его видео и понимаю, что и интервью бывают интересными. Также сильно поразил Алексей Пивоваров, он сильный журналист, настоящий гений. Нравится, что не навязывает точку зрения, а позволяет зрителям сделать вывод. Собчак как личность печалит, но ее видео тоже стоят внимания.

Очень нравится Руслан Белый, потому что в его юморе всегда есть мораль. Правда, порой он выражается нецензурно, хотя мог бы легко обойтись без этого.

Многих впечатлил стендап Дани Поперечного, хотя он там говорил банальные вещи. Однако мне нравится, что он поднимает темы, обсуждать которые боятся многие. Также смотрю Сатира, он принес волну, которой в русском интернете еще не было. Показывать людей со стороны — это искусство. Некоторым это не нравится, ведь все люди любят носить корону. В этом-то и беда, надо быть ироничными.

Что известно о Романе Неверове