РПЦ не исключила запрета Библии в Европе из-за операций по смене пола

Иларион подчеркнул, что в Европе сейчас пропагандируют, к примеру, антирелигиозную гендерную идеологию. В итоге незыблемые для религиозного человека постулаты оказываются под запретом.
«Европейская идеология в основе становится антирелигиозной. Мы все чаще слышим о том, что христианам запрещают носить нательные крестики, что за их ношение под рубашкой могут уволить. Людей принуждают следовать гендерной идеологии, согласно которой человек может выбирать свой пол. Ну тогда под запрет можно легко отправить Библию, где на первых же страницах говорится, что „Бог сотворил человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину сотворил“. То есть мы исходим из того, что пол это то, что дано при рождении, что невозможно поменять», — разъяснил митрополит.
По его словам, с биологической точки зрения пол поменять нельзя, поскольку, например, мужчина не превратится в полноценную женщину и не сможет родить ребенка.
«Но и эту проблему уже попытались решить. Таким людям в ряде стран разрешено усыновлять детей. Мы столкнулись со страшным явлением, и, слава Богу, до нашей страны пока эти веяния не дошли, я очень надеюсь, что не дойдут», — добавил Иларион.
Он подчеркнул, что гендерная идеология — идеология обмана, на котором построили целую индустрию по перемене пола и пропаганде.
В итоге, добавил митрополит, сейчас дискриминации подвергаются люди, которые придерживаются традиционных ценностей.
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