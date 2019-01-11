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Жизнь
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РПЦ не получила Исаакиевский собор

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге так и не перешел в ведение Русской православной церкви (РПЦ), так как распоряжение комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга о порядке передачи утратило силу, сообщает «Интерфакс».

Исаакиевский собор, Санкт-Петербург.
Исаакиевский собор, Санкт-Петербург.
Ivan Smelov - ivan-smelov.livejournal.com, commons.wikimedia.org

В документе от 30 декабря 2016 года сказано, что договор о передаче собора в безвозмездное пользование нужно заключить в течение 24 месяцев. Получается, последним сроком заключения был декабрь 2018 года.

В комитете имущественных отношений заявили агентству, что могут издать новое распоряжение после того, как РПЦ подаст официальную заявку, однако пока подобных заявок от церкви не поступало, пишет polit.ru.

Администрация Санкт-Петербурга согласились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал сохранить музейные функции здания. Решение вызвало недовольство части горожан.

Впервые Санкт-Петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, но тогда ей отказали.

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