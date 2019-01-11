РПЦ не получила Исаакиевский собор

В документе от 30 декабря 2016 года сказано, что договор о передаче собора в безвозмездное пользование нужно заключить в течение 24 месяцев. Получается, последним сроком заключения был декабрь 2018 года.
В комитете имущественных отношений заявили агентству, что могут издать новое распоряжение после того, как РПЦ подаст официальную заявку, однако пока подобных заявок от церкви не поступало, пишет polit.ru.
Администрация Санкт-Петербурга согласились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал сохранить музейные функции здания. Решение вызвало недовольство части горожан.
Впервые Санкт-Петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, но тогда ей отказали.