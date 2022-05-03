3 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

РПЦ обрушилась с критикой на Филиппа Киркорова

Номер с хождением по поваленному кресту, который показал певец Филипп Киркоров на своем юбилейном концерте в Кремле, стал поводом для критики со стороны РПЦ, пишет 360tv.

Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Скрин с видео

В Сети появилось видео со скандальным фрагментом концерта, на котором актриса «распята» в светящемся кресте, а по нему ходит Киркоров, исполняя песню «Мария Магдалена». Перед певцом — и, соответственно, крестом — «ползают» актеры из подтанцовки.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заподозрил исполнителя в «сознательной провокации».

«Что это: искреннее непонимание простых вещей вкупе с безвкусицей или сознательная провокация? Певцу и его команде непонятно, как такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом? Это сознательное внесение разделения в наше общество?» — недоумевает Легойда.

30 апреля Филипп Киркоров с шиком отметил 55-летний юбилей. Певец пригласил 555 гостей, торжество обошлось в 555 тыс. долларов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость