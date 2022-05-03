РПЦ обрушилась с критикой на Филиппа Киркорова

Номер с хождением по поваленному кресту, который показал певец Филипп Киркоров на своем юбилейном концерте в Кремле, стал поводом для критики со стороны РПЦ, пишет 360tv.

В Сети появилось видео со скандальным фрагментом концерта, на котором актриса «распята» в светящемся кресте, а по нему ходит Киркоров, исполняя песню «Мария Магдалена». Перед певцом — и, соответственно, крестом — «ползают» актеры из подтанцовки.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заподозрил исполнителя в «сознательной провокации».

«Что это: искреннее непонимание простых вещей вкупе с безвкусицей или сознательная провокация? Певцу и его команде непонятно, как такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом? Это сознательное внесение разделения в наше общество?» — недоумевает Легойда.

30 апреля Филипп Киркоров с шиком отметил 55-летний юбилей. Певец пригласил 555 гостей, торжество обошлось в 555 тыс. долларов.