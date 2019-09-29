РПЦ рассказала о грехе рукоблудия и направлении сексуальной энергии

По его словам, рукоблудие и просмотр порнографии — грех, который преследует человека без семьи, так что самое правильное в этом случае будет создать крепкую семью и «всю свою сексуальную энергию направлять на свою супругу».
Lenta также сообщает, что в феврале 2019 года протоиерей Владимир Головин, напротив, советовавший прихожанам смотреть порнографические фильмы, был лишен сана в Татарстане.
На своем YouTube-канале бывший священнослужитель советовал женщинам смотреть непристойные фильмы, а также рассказывал о воспевании им богослужебного гимна во время близости с супругой.