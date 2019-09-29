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Жизнь

РПЦ рассказала о грехе рукоблудия и направлении сексуальной энергии

Молодым людям, которые тратят время на просмотр порнографии и рукоблудие, следует сосредоточиться на семье. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Иларион, пишет Lenta.

Церковь. Религия. Кадило
Церковь. Религия. Кадило
СС0

По его словам, рукоблудие и просмотр порнографии — грех, который преследует человека без семьи, так что самое правильное в этом случае будет создать крепкую семью и «всю свою сексуальную энергию направлять на свою супругу».

Lenta также сообщает, что в феврале 2019 года протоиерей Владимир Головин, напротив, советовавший прихожанам смотреть порнографические фильмы, был лишен сана в Татарстане.

На своем YouTube-канале бывший священнослужитель советовал женщинам смотреть непристойные фильмы, а также рассказывал о воспевании им богослужебного гимна во время близости с супругой.

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