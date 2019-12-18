Рубль удерживает позиции против доллара

В последние недели рубль демонстрирует стабильность курса, минимальную волатильность за последние 4−5 лет. Причина проста — отсутствие агрессивных драйверов, способных развернуть вектор курса в ту или иную сторону. Не стала исключение и текущая неделя, относительно спокойная, как для «россиянина», так и для большинства валют развивающихся стран (группа EM).

Следить за изменениями в курсах рубля и доллара вы можете на странице, посвященной этому вопросу, на сайте компании Instaforex.

Внутренние факторы

Центробанк РФ и Министерство финансов обсудили снижение отложенных закупок иностранной валюты — этот проект может быть реализован уже в следующем году. Те финансы, которые освободятся вследствие инициативы, чиновники планируют пустить на развитие национальных проектов.

Снижения уровня инфляции — еще один важный для ЦБ фактор, который может заставить пойти на очередное снижение ставки.

Внешние факторы

Комитет по иностранным делам Сената США обсудит законопроект, подразумевающий введение новых санкций против России. Пока проект находится на стадии одобрения внутри комитета, но если за него проголосует Сенат, это может иметь свои последствия.

Среди прочих внешних факторов нельзя не отметить пессимизм в торговых переговорах между США и Китаем. Все это тормозит развитием экономики и негативно влияет, в том числе на интерес инвесторов к рисковым активам.

По заявлению Дональда Трампа, он не исключает, что пошлины на китайский импорт, действующие и предстоящие, не будут отменены, а переговоры можно перенести и на следующий год, уже после президентских выборов в США.

Нефть

Относительно нефти российский рубль, по мнению некоторых экспертов, выглядит умеренно переоцененным. Нефть в то же время удерживается на психологически комфортном уровне выше 60 долларов за североморскую «бочку» Brent.

золото на неделе подросло в связи с благоприятными для ценника отчетами API, который заявил о снижении запасов сырых углеводородов в стране. Еще одним положительным фактором для нефти стало заявление иракских представителей ОПЕК, что страны-участницы комитета, возможно, будут расширять ограничения на добычу. Российское Минэнерго пока не высказался по поводу принятой стратегии по этому вопросу.