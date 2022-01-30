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Жизнь

Рубцовчанин ночью украл несколько коробок с копченой рыбой из Барнаула

В Алтайском крае задержали мужчину, укравшего копченую рыбу из «ГАЗели» барнаульского предприятия, сообщает региональная Росгвардия.

копченая рыба.
копченая рыба.
Открытые источники в интернете

Житель Рубцовска совершил кражу из автомобиля барнаульской компании, осуществляющей доставку продуктов питания по заявкам.

«В ночное время вскрыл замки грузовой „ГАЗели“, припаркованной возле одной из рубцовских гостиниц, и похитил несколько коробок с копченой рыбой общей стоимостью более 20 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Установить точные приметы подозреваемого удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Росгвардейцы через несколько часов задержали рубцовчанина в жилом массиве недалеко от места кражи.

Часть похищенной рыбы мужчина уже успел продать на Центральном рынке Рубцовска, а остальная хранилась у него дома.

Для дальнейшего разбирательства злоумышленника передали сотрудникам МВД.

Ранее другой житель Алтая украл у возлюбленной три килограмма сала и килограмм камбалы.

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