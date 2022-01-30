Рубцовчанин ночью украл несколько коробок с копченой рыбой из Барнаула

Житель Рубцовска совершил кражу из автомобиля барнаульской компании, осуществляющей доставку продуктов питания по заявкам.
«В ночное время вскрыл замки грузовой „ГАЗели“, припаркованной возле одной из рубцовских гостиниц, и похитил несколько коробок с копченой рыбой общей стоимостью более 20 000 рублей», — рассказали в ведомстве.
Установить точные приметы подозреваемого удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Росгвардейцы через несколько часов задержали рубцовчанина в жилом массиве недалеко от места кражи.
Часть похищенной рыбы мужчина уже успел продать на Центральном рынке Рубцовска, а остальная хранилась у него дома.
Для дальнейшего разбирательства злоумышленника передали сотрудникам МВД.
Ранее другой житель Алтая украл у возлюбленной три килограмма сала и килограмм камбалы.