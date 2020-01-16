Рубцовчанин заснял на видео слив нечистот в черте города

Сливщика нечистот поймали в районе Сельмашского переезда. По словам автора видео, на эту территорию постоянно заезжают ассенизаторские машины.
«Мы устали их гонять, может так поймут, мы живем рядом и нюхаем эту вонь», — отметила местная жительница.
На видео водитель специализированной машины возмущается, что «только время зря потерял» из-за того, что мужчина не дал ему слить содержимое цистерны.
«А я не потерял? Постоянно вас караулить здесь!» — ответил ему автор видео.
В паблике обратились к администрации Рубцовска, а также в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.