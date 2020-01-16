Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 января -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Рубцовчанин заснял на видео слив нечистот в черте города

Житель Рубцовска стал свидетелем незаконного слива нечистот в черте города из ассенизаторской машины, сообщает паблик «Инцидент Рубцовск».

Ассенизаторская машина. Рубцовск.
Ассенизаторская машина. Рубцовск.
кадр из видео.

Сливщика нечистот поймали в районе Сельмашского переезда. По словам автора видео, на эту территорию постоянно заезжают ассенизаторские машины.

«Мы устали их гонять, может так поймут, мы живем рядом и нюхаем эту вонь», — отметила местная жительница.

На видео водитель специализированной машины возмущается, что «только время зря потерял» из-за того, что мужчина не дал ему слить содержимое цистерны.

«А я не потерял? Постоянно вас караулить здесь!» — ответил ему автор видео.

В паблике обратились к администрации Рубцовска, а также в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость