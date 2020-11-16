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Жизнь

+236. Рубцовск почти сравнялся с Барнаулом по суточному приросту новых случаев COVID-19

236 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили за сутки в Алтайском крае. Наибольший прирост показали Барнаул и Рубцовск — 39 и 35 случаев соответственно, сообщили 16 ноября в оперативном штабе.

Лаборатория
Лаборатория
СС0

В ковидных госпиталях в тяжелом состоянии находятся 618 пациентов, из них 169 на аппаратах ИВЛ.

Всего в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией лечатся 2 673 человека, а также 1 961 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, и трое по иным обстоятельствам.

На домашнем лечении 3 549 человек с коронавирусом без симптомов и 1 272 пациента с вирусной пневмонией.

В резервном коечном фонде более 1,2 тыс. мест.

Общее число заболевших в крае составляет 22 919 человека, выздоровели 19 260 (+180 за сутки) человек.

За весь период умерло 972 (+9 за сутки) человек.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Новые случаи

  • Барнаул — 39,
  • Рубцовск — 35,
  • Заринск — 19,
  • Славгород — 10,
  • Первомайский район — 9,
  • Змеиногорский, Краснощековский, Локтевский, Шипуновский районы — по 7 заболевших,
  • Егорьевский, Залесовский, Калманский, Смоленский районы — по 6 заболевших,
  • Благовещенский, Кулундинский, Курьинский, Рубцовский, Троицкий районы — по 5 заболевших,
  • Бурлинский, Михайловский, Новичихинский, Тальменский районы — по 4 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Ключевской, Поспелихинский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Новоалтайск, Волчихинский, Родинский, Топчихинский, Третьяковский, Тогульский районы — по 2 заболевших,
  • Белокуриха, Алейский, Алтайский, Заринский, Зональный, Немецкий национальный район, Панкрушихинский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
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