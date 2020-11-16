+236. Рубцовск почти сравнялся с Барнаулом по суточному приросту новых случаев COVID-19

В ковидных госпиталях в тяжелом состоянии находятся 618 пациентов, из них 169 на аппаратах ИВЛ.
Всего в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией лечатся 2 673 человека, а также 1 961 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, и трое по иным обстоятельствам.
На домашнем лечении 3 549 человек с коронавирусом без симптомов и 1 272 пациента с вирусной пневмонией.
В резервном коечном фонде более 1,2 тыс. мест.
Общее число заболевших в крае составляет 22 919 человека, выздоровели 19 260 (+180 за сутки) человек.
За весь период умерло 972 (+9 за сутки) человек.
Новые случаи
- Барнаул — 39,
- Рубцовск — 35,
- Заринск — 19,
- Славгород — 10,
- Первомайский район — 9,
- Змеиногорский, Краснощековский, Локтевский, Шипуновский районы — по 7 заболевших,
- Егорьевский, Залесовский, Калманский, Смоленский районы — по 6 заболевших,
- Благовещенский, Кулундинский, Курьинский, Рубцовский, Троицкий районы — по 5 заболевших,
- Бурлинский, Михайловский, Новичихинский, Тальменский районы — по 4 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Ключевской, Поспелихинский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Новоалтайск, Волчихинский, Родинский, Топчихинский, Третьяковский, Тогульский районы — по 2 заболевших,
- Белокуриха, Алейский, Алтайский, Заринский, Зональный, Немецкий национальный район, Панкрушихинский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.