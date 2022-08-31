31 августа
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Жизнь

Рубцовск получит семь новых троллейбусов

В Рубцовск привезут семь новых троллейбусов. Другие города Алтайского края также получат транспорт, 30 августа заявили в пресс-службе регионального правительства.

Троллейбус Рубцовск.
Троллейбус Рубцовск.
Пресс-служба губернатора Алтайского края.

Минтрансу поручили закупить новые троллейбусы для Рубцовска.

По словам главы ведомства в регионе Антона Воронова, рубцовское предприятие их своих денег уже закупило три троллейбуса и к ним добавят еще семь.

Также в Бийске проводят процедуру оздоровления трамвайного предприятия и прекращают процедуру банкротства.

Кроме того, в Барнаул намерены привезти 10 абсолютно новых трамваев.

Однако ранее стало известно, что алтайский минтранс не нашел поставщика для новых трамваев в Барнаул.

В 2022 году из бюджета Алтайского края выделили 100 млн рублей на поддержку кабельных линий и силовых подстанций Барнаула, Рубцовска и Бийска, а также 1 млрд рублей — на оздоровление предприятия Наукограда, закупку трамваев и троллейбусов.

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