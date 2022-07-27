Алтайский Минтранс не нашел поставщика трамваев для Барнаула

Аукцион на поставку трамваев для Барнаула признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок со стороны подрядчиков. Время для приема заявок истекло 26 июля. Об этом сообщается в материалах на сайте Госзакупок.

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем, на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся», — говорится протоколе подведения итогов определения поставщика.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта Алтайского края планирует приобрести 12 трамваев для Барнаула. Как следует из тендера, на приобретение 12 единиц общественного транспорта предусмотрено 732 млн рублей.

При этом трамваи должны быть новыми и произведены в 2022 году. В числе предъявляемых требований также места для инвалидов, камеры видеонаблюдения, а также система контроля и поддержания работоспособности водителей.

На трамваи также необходимо предоставить гарантии сроком минимум год или 100 тысяч километров пробега. Планиравалось, что поставка будет произведена до 15 ноября 2022 года.