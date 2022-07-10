На покупку 12 трамваев для Барнаула выделили 732 млн рублей

Министерство транспорта Алтайского края планирует приобрести 12 трамваев для Барнаула. Об этом говорится в материалах на сайте Госзакупок .

Как следует из тендера, на приобретение 12 единиц общественного транспорта предусмотрено 732 млн рублей.

При этом трамваи должны быть новыми и произведены в 2022 году. В числе предъявляемых требований также места для инвалидов, камеры видеонаблюдения, а также система контроля и поддержания работоспособности водителей.

На трамваи также необходимо предоставить гарантии сроком минимум год или 100 тысяч километров пробега. Планируется, что поставка будет произведена до 15 ноября 2022 года.

Напомним, необычный троллейбус вышел на маршрут в Барнауле. Вместо стандартной бело-синей расцветки его украсило красочное граффити.