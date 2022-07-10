10 июля
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Жизнь

В Барнауле появился арт-троллейбус с надписью «Алтай молодой»

Необычный троллейбус вышел на маршрут в Барнауле. Вместо стандартной бело-синей расцветки его украсило красочное граффити, выполненное местной стрит-арт командой О2 Team. Об этом сообщает «КП-Барнаул».

Трамвай с граффити "Алтай молодой" появился в Барнауле
Трамвай с граффити "Алтай молодой" появился в Барнауле
vk.com/o2_team_art

Обновление цветовой гаммы городского общественного транспорта прошло по инициативе краевых Дворца молодежи и управления по молодежной политике. Ее поддержал Горэлектротранс выделив для этого одну единицу техники.

«Провели конкурс среди художников. Комиссия выбрала из всех экскизов один с надписью „Алтай молодой“ как некий маркер, который используется в атрибутике, названий событий молодежного движения края», — рассказала организатор О2 Team Елена Бутакова.

Обновленный общественный транспорт теперь курсирует по маршруту № 1.

Кстати, работу выполнил стрит-арт художник Евгений Алехин, который занимался графикой к трамваю по тематике Дня Победы, который запустили в краевой столице в честь 9 Мая.

Напомним, в канун этого праздника, яркий трамвай Победы был замечен барнаульцами также на маршруте № 1. Трамвай Победы — это ежегодная совместная акция Горэлектротранса и барнаульской школы № 53. В преддверии праздника школьный актив и учителя облачаются в форму солдат Великой Отечественной, едут вместе с пассажирами и поют песни военных лет.

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