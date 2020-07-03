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Жизнь

Рубцовская епархия хочет вскрыть массовое захоронение жертв сталинских репрессий

Рубцовская епархия просит у мэрии разрешения вскрыть предполагаемое место захоронения сотен жертв сталинских репрессий и похоронить останки по-христианскому обычаю.

Репрессии в СССР.
Репрессии в СССР.
Мультимедиа арт музей, Москва / Московский дом фотографии

Рубцовске краеведы, поработав в архиве, предполагают, что место массовых захоронений находится около реки Алей, рядом с трассой Змеиногорск-Рубцовск.

Местные жители говорят, что на этом месте были расстреляны около 400 человек, сообщает «Вести-Алтай». Среди убитых есть и священники Русской православной церкви.

Рубцовские священнослужители хотят увековечить память погибших, перезахоронив жертв сталинских репрессий по-христиански. Для этого нужно вскрыть предполагаемое место захоронения и с привлечением полиции, Следственного комитета и санитарных служб провести экспертизу.

Письмо с такой просьбой епископ Рубцовский и Алейский Роман уже направил мэру Рубцовска Дмитрию Фельдману. Ответ от администрации пока не пришел.

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