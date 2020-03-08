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Жизнь

Рубцовская пенсионерка накануне 8 марта пыталась украсть кусок мяса

Пожилая жительница Рубцовска накануне 8 марта попалась при попытке вынести из магазина мясо, спрятав его в нижнем белье, сообщают в паблике «Инцидент Рубцовск».

Блюдо с мясом
Блюдо с мясом
СС0

Как отмечается, случай произошел в одном из магазинов крупной сети «Магнит».

«Еще одно курьезное хищение продуктов в магазине. Бабулька украла кусок мяса. Положила в очень интересное место», — говорится в сообщении.

В комментариях к кадрам сотрудникам сети магазинов советуют прощать такие кражи, поскольку «страну довели, «экономика», «довели народ» и «мизерные пенсии».

Даже специальный фонд предложили организовать для подобных случаев. По мнению других, взносы в такие фонды должны вносить сами предложившие, раз такие сердобольные.

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