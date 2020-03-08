Рубцовская пенсионерка накануне 8 марта пыталась украсть кусок мяса

Как отмечается, случай произошел в одном из магазинов крупной сети «Магнит».
«Еще одно курьезное хищение продуктов в магазине. Бабулька украла кусок мяса. Положила в очень интересное место», — говорится в сообщении.
В комментариях к кадрам сотрудникам сети магазинов советуют прощать такие кражи, поскольку «страну довели, «экономика», «довели народ» и «мизерные пенсии».
Даже специальный фонд предложили организовать для подобных случаев. По мнению других, взносы в такие фонды должны вносить сами предложившие, раз такие сердобольные.