23 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Рубцовский суд не стал отправлять в СИЗО автора Telegram-канала «Блогерша Рубцовск»

Блогера Олесю Дикареву задержали 20 мая, ей вменяли распространение порнографии, сообщает «Банкфакс».

21 мая состоялось судебное заседание. Оно проходило в Рубцовском городском суде. Представители правоохранительных органов требовали заключить Олесю Дикареву под стражу.

Однако суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что Дикарева была задержана 20 мая. Ранее СМИ предполагали, что это может быть связано с реакцией на провокационные публикации Олеси Дикаревой. В то же время в интернете распространялись версия о возможном размещении порнографического контента на ее канале.

Ранее сообщалось, что суд отклонил жалобу на арест блогера Шабутдинова по делу о мошенничестве.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Участвуем в эко-сборе
Живой звук гармошки
Учимся танцевать танго
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость