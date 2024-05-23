Рубцовский суд не стал отправлять в СИЗО автора Telegram-канала «Блогерша Рубцовск»

21 мая состоялось судебное заседание. Оно проходило в Рубцовском городском суде. Представители правоохранительных органов требовали заключить Олесю Дикареву под стражу.

Однако суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что Дикарева была задержана 20 мая. Ранее СМИ предполагали, что это может быть связано с реакцией на провокационные публикации Олеси Дикаревой. В то же время в интернете распространялись версия о возможном размещении порнографического контента на ее канале.

Ранее сообщалось, что суд отклонил жалобу на арест блогера Шабутдинова по делу о мошенничестве.

Самое важное - в нашем Telegram-канале