23 апреля
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Жизнь

Рубцовску на ремонт дорог выделили 32 млн рублей и обещали добавить еще

32 миллиона рублей из краевого бюджета направили на ремонт улиц Рубцовска. После паводка будет принято решение о дополнительном финансировании, заявил на выездной проверке глава краевого Минтранса Александр Дементьев.

Ремонт дорог. Каток.
Ремонт дорог. Каток.
Дмитрий Лямзин.

В 2020 году в Рубцовске за 100 млн рублей краевой субсидии отремонтировали переулок Станционный, Рабочий тракт и бульвар Победы. За те же средства в 2019 году рабочие привели в порядок пять объектов: участки проспекта Ленина и улиц Пролетарская, Сельмашская, Октябрьская и Рихарда Зорге.

Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман в 2018 году заявлял, что дороги в городе приведут в порядок к 2023 году в том случае, если краевые власти продолжат вкладывать в это по 100 млн рублей в год.

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