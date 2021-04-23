Рубцовску на ремонт дорог выделили 32 млн рублей и обещали добавить еще

В 2020 году в Рубцовске за 100 млн рублей краевой субсидии отремонтировали переулок Станционный, Рабочий тракт и бульвар Победы. За те же средства в 2019 году рабочие привели в порядок пять объектов: участки проспекта Ленина и улиц Пролетарская, Сельмашская, Октябрьская и Рихарда Зорге.



Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман в 2018 году заявлял, что дороги в городе приведут в порядок к 2023 году в том случае, если краевые власти продолжат вкладывать в это по 100 млн рублей в год.