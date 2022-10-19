19 октября
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Жизнь

Рубцовскую производственную площадку АО «Сибирь-Полиметаллы» посетил прокурор Алтайского края

Представители государственного надзора — прокурор Алтайского края Антон Герман и прокурор Рубцовского района Юрий Змиевских провели рабочую встречу с генеральным директором Акционерного общества Сибирь-Полиметаллы Вадимом Рязанцевым и познакомились со строящимися объектами в рамках реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики.

Рабочая встреча
Рабочая встреча
Фото предоставлено АО "Сибирь-Полиметаллы"

В первой части мероприятия участники встречи обсудили текущую деятельность компании и планы на будущее. Вадим Рязанцев особенно отметил проект «Безопасность труда», который был запущен на предприятии с начала 2022 года.

— Сегодня главная цель компании — постоянное улучшение условий труда и сведение к нулю количество случаев производственного травматизма. Проект «Безопасность труда», в первую очередь, направлен на установление причин производственных травм и происшествий. Постоянная работа над устранением опасных условий и опасных действий позволит нам прийти к главной цели — полное исключение травматизма на предприятии. Лидерство в этой работе проявляет сам руководитель предприятия, который должен стать примером для своих сотрудников, неукоснительно следовать требованиям охраны труда и промышленной безопасности, применять и правильно использовать все необходимые средства индивидуальной защиты при посещении рабочих мест, — рассказал Вадим Рязанцев, генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы».

Ознакомительная экскурсия
Ознакомительная экскурсия
Фото предоставлено АО «Сибирь-Полиметаллы»

После вводного совещания для представителей государственного надзора прошла ознакомительная экскурсия по территории предприятия. Антон Герман и Юрий Земских посмотрели строящиеся объекты проекта реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики: главный корпус, пульпонасосную станцию, реагентный корпус и котельную. Прокурор Алтайского края Антон Герман в ходе экскурсии отметил, что предприятие развивается, внедряя эффективные практики ведения бизнеса, и справляется с поставленными перед собой задачами.

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