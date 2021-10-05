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Жизнь

«Сообразили» на троих. Почему перестали работать Facebook, Instagram и WhatsApp

4 октября в соцсетях Instagram, Facebook и WhatsApp зафиксировали глобальный сбой. Рассказываем, почему «сломались» сервисы и как это комментируют программисты.

Facebook.
Facebook.
Открытые источники в Интернете (СС0)
1
Когда начались проблемы с доступом?

Как сообщает «Новая газета» («НГ»), неисправность заметили примерно в 18:44 — в Москве, центральной России, Киеве многих странах Европы. Позже «поломка» распространилась на весь мир.

2
Сколько человек остались без соцсетей?

О неполадках Instagram рассказали больше 11 тыс. пользователей, WhatsApp — примерно 8 тыс., Facebook — около 1 тыс.

Приложения. Instagram. Facebook.
Приложения. Instagram. Facebook.
СС0
3
Из-за чего произошел сбой?

«Росбалт» отмечает, что данными примерно 1,5 млрд пользователей могли завладеть хакеры. Информацию — адреса электронной почты, телефонные номера, ID и геолокацию — якобы продают в интернете. Использовать ее могут для фишинга, несанкционированных рассылок и кражи аккаунтов.

Один из потенциальных покупателей поделился с изданием: ему предложили приобрести миллион учетных записей за 5 тыс. долларов.

4
Как прокомментировали «происшествие» эксперты?

В Facebook уточнили, что работают над восстановлением доступа. Программисты отправились в Калифорнию, чтобы вручную перезагрузить серверы.

Компьютер.
Компьютер.
CC0

«Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства», — говорится в заявлении компании.

«Это самый масштабный сбой, лежит вообще вся сеть, именно сеть», — сказал «НГ» автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин.

5
Что было до неполадок?
Телефон.
Телефон.
unsplash.com

С начала сентября некий информатор «сливал» корпоративные материалы Facebook Inc журналистам «The Wall Street Journal».

По документам можно было отследить, насколько тройка соцсетей «влияет на подростковую психику, подогревает ненависть и дезинформирует».

6
Восстановили ли сервисы работу?

Ранее altapress.ru писал, что Facebook, Instagram и WhatsApp снова стали доступны. Эксперты указали в качестве причины сбоя неправильно обновленные маршрутизаторы. Загруженное с ошибкой обновление привело к недоступности DNS-сервера Facebook.

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