«Сообразили» на троих. Почему перестали работать Facebook, Instagram и WhatsApp

Как сообщает «Новая газета» («НГ»), неисправность заметили примерно в 18:44 — в Москве, центральной России, Киеве многих странах Европы. Позже «поломка» распространилась на весь мир.
О неполадках Instagram рассказали больше 11 тыс. пользователей, WhatsApp — примерно 8 тыс., Facebook — около 1 тыс.
«Росбалт» отмечает, что данными примерно 1,5 млрд пользователей могли завладеть хакеры. Информацию — адреса электронной почты, телефонные номера, ID и геолокацию — якобы продают в интернете. Использовать ее могут для фишинга, несанкционированных рассылок и кражи аккаунтов.
Один из потенциальных покупателей поделился с изданием: ему предложили приобрести миллион учетных записей за 5 тыс. долларов.
В Facebook уточнили, что работают над восстановлением доступа. Программисты отправились в Калифорнию, чтобы вручную перезагрузить серверы.
«Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства», — говорится в заявлении компании.
«Это самый масштабный сбой, лежит вообще вся сеть, именно сеть», — сказал «НГ» автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин.
С начала сентября некий информатор «сливал» корпоративные материалы Facebook Inc журналистам «The Wall Street Journal».
По документам можно было отследить, насколько тройка соцсетей «влияет на подростковую психику, подогревает ненависть и дезинформирует».
Ранее altapress.ru писал, что Facebook, Instagram и WhatsApp снова стали доступны. Эксперты указали в качестве причины сбоя неправильно обновленные маршрутизаторы. Загруженное с ошибкой обновление привело к недоступности DNS-сервера Facebook.