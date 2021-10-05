«Сообразили» на троих. Почему перестали работать Facebook, Instagram и WhatsApp

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Из-за чего произошел сбой?

«Росбалт» отмечает, что данными примерно 1,5 млрд пользователей могли завладеть хакеры. Информацию — адреса электронной почты, телефонные номера, ID и геолокацию — якобы продают в интернете. Использовать ее могут для фишинга, несанкционированных рассылок и кражи аккаунтов.

Один из потенциальных покупателей поделился с изданием: ему предложили приобрести миллион учетных записей за 5 тыс. долларов.