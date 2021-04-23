Руки-буксиры и бег с шинами: как в Барнауле прошел турнир по пожарному кроссфиту. Фоторепортаж altapress.ru

Состязания спасателей были посвящены 372-ой годовщине образования пожарной охраны России.
Как рассказали в региональном главке МЧС, каждый участник команды, надев боевую одежду пожарного, весь комплект снаряжения с дыхательным аппаратом за спиной, поочередно в определенной последовательности проходил на скорость супертяжелую полосу препятствий.
Также в программу вошли упражнения с гирей, штангой и другими спортивными снарядами, перемещение автопокрышек различными способами, бег с отягощением, работа с рукавами и гидравлическим инструментом, а также переноска условного пострадавшего.
Одним из самых зрелищных упражнений пожарно-спасательного многоборья буксировка автомобиля вручную на расстояние 50 метров.