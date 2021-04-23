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Жизнь

Руки-буксиры и бег с шинами: как в Барнауле прошел турнир по пожарному кроссфиту. Фоторепортаж altapress.ru

Зрелищные соревнования по пожарно-спасательному кроссфиту прошли накануне на плацу Барнаульского учебного центра федеральной противопожарной службы. Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Пожарно-спасательный кроссфит.
Пожарно-спасательный кроссфит.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Состязания спасателей были посвящены 372-ой годовщине образования пожарной охраны России.

Как рассказали в региональном главке МЧС, каждый участник команды, надев боевую одежду пожарного, весь комплект снаряжения с дыхательным аппаратом за спиной, поочередно в определенной последовательности проходил на скорость супертяжелую полосу препятствий.

Также в программу вошли упражнения с гирей, штангой и другими спортивными снарядами, перемещение автопокрышек различными способами, бег с отягощением, работа с рукавами и гидравлическим инструментом, а также переноска условного пострадавшего.

Одним из самых зрелищных упражнений пожарно-спасательного многоборья буксировка автомобиля вручную на расстояние 50 метров.

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