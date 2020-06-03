Руки не выкручивали. Томенко высказался о снятии на Алтае коронавирусных ограничений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не исключает, что вскоре в регионе начнут постепенное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Об этом глава региона заявил в ходе онлайн пресс-конференции 3 июня. Говоря о том, что сегодня регион продолжает жить в условиях ограничительных мер, Виктор Томенко подчеркнул, что это направлено на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

При этом губернатор заявил, что 5 июня состоится заседание регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, где будет рассмотрена актуальная информация, связанная с распространением инфекции.

При этом Томенко не исключил, что вскоре регион может пойти по пути постепенного снятия ограничений.

Также глава региона высказался и об исполнении указов, связанных с введением ограничительных мероприятий в крае.

«Без сомнения одна из важнейших задач указов — определить схему поведения людей и организаций в период повышенной опасности. Жестких мер принуждения с использованием полиции и Росгвардии мы старались не применять», — подчеркнул Виктор Томенко.

Также он добавил, что контролируя исполнение ограничений, власти «никому особенно руки не выкручивали».