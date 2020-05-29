Руководитель из алтайской больницы получал взятки в размере 10−15% от договоров

Начальника хозяйственного отдела, должность которого относится к категории руководителей, обвиняют в «получении должностным лицом взятки за незаконные действия».
«С января по май 2019 года по указанию главного врача учреждения он занимался организацией закупок пищевого оборудования и запасных частей к различному оборудованию, а также строительных материалов для нужд учреждения», — рассказали в прокуратуре.
Договора с поставщиками заключались в нарушение процедуры закупки.
За это, по версии следствия, обвиняемый получал деньги в размере 10−15% от цены договоров.
По каждому из эпизодов предусмотрено наказание в виде штрафа до 2 млн рублей, а также лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.