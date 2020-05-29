Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 мая 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Руководитель из алтайской больницы получал взятки в размере 10−15% от договоров

В Алтайском крае начальника хозяйственного отдела одного из медучреждений будут судить по делу о взятках, сообщает региональная прокуратура.

Деньги, взятка.
Деньги, взятка.
бийск.22.мвд.рф

Начальника хозяйственного отдела, должность которого относится к категории руководителей, обвиняют в «получении должностным лицом взятки за незаконные действия».

«С января по май 2019 года по указанию главного врача учреждения он занимался организацией закупок пищевого оборудования и запасных частей к различному оборудованию, а также строительных материалов для нужд учреждения», — рассказали в прокуратуре.

Договора с поставщиками заключались в нарушение процедуры закупки.

За это, по версии следствия, обвиняемый получал деньги в размере 10−15% от цены договоров.

По каждому из эпизодов предусмотрено наказание в виде штрафа до 2 млн рублей, а также лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость