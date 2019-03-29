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Руководителем МРСК Сибири, входящей в структуру холдинга «Россети», назначен Павел Акилин

Исполняющим обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») назначен Павел Акилин. Он сменил на посту руководителя Виталия Иванова, который с сегодняшнего дня руководит МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний «Россети»).

Энергетика.
Энергетика.
Михаил Хаустов

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский подчеркнул, что ключевой задачей нового руководителя станет сохранение опережающих темпов развития сетевого комплекса Сибири.

Павел Ливинский,
генеральный директор ПАО «Россети»:

Хотел бы подчеркнуть, что и Виталий Иванов, и Павел Акилин долгое время работают в структуре «Россетей», подтверждая свой профессионализм и компетенции работой на разных позициях. Оба связали свою профессиональную жизнь с энергетикой, пройдя путь от рабочих должностей до руководителей компании. Мы стремились продолжить заданный курс развития МРСК Сибири, при этом предоставив руководителям компании возможности для карьерного роста. В этой должности новому руководителю поручено обеспечить дальнейший рост эффективности работы компании, обеспечивающей надежное и качественное электроснабжение потребителей огромного региона, уделив особое внимание внедрению современных цифровых технологий в сетевом комплексе.

Павел Акилин.
Павел Акилин.
Фото: ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети»)

Отметим, что Павел Акилин более 20 лет работает в энергетической отрасли: за это время он вырос от машиниста-обходчика оборудования турбин в ОАО «Удмуртэнерго» до должности заместителя генерального директора в разных энергокомпаниях России.

В апреле 2017 года пришел на аналогичную должность в компанию «МРСК Сибири», а с сентября 2017 года до настоящего времени работал первым заместителем генерального директора.

В зону ответственности Павла Акилина входили такие направления деятельности компании, как технологическое присоединение, реализация услуг, тарифообразование, инвестиционное развитие, экономика и финансы.


Справка

Компания «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

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