Руководителем МРСК Сибири, входящей в структуру холдинга «Россети», назначен Павел Акилин

Исполняющим обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») назначен Павел Акилин. Он сменил на посту руководителя Виталия Иванова, который с сегодняшнего дня руководит МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний «Россети»).

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский подчеркнул, что ключевой задачей нового руководителя станет сохранение опережающих темпов развития сетевого комплекса Сибири.

Павел Ливинский,

генеральный директор ПАО «Россети»:

Хотел бы подчеркнуть, что и Виталий Иванов, и Павел Акилин долгое время работают в структуре «Россетей», подтверждая свой профессионализм и компетенции работой на разных позициях. Оба связали свою профессиональную жизнь с энергетикой, пройдя путь от рабочих должностей до руководителей компании. Мы стремились продолжить заданный курс развития МРСК Сибири, при этом предоставив руководителям компании возможности для карьерного роста. В этой должности новому руководителю поручено обеспечить дальнейший рост эффективности работы компании, обеспечивающей надежное и качественное электроснабжение потребителей огромного региона, уделив особое внимание внедрению современных цифровых технологий в сетевом комплексе.

Павел Акилин. Фото: ПАО «МРСК Сибири» ( входит в группу компаний «Россети»)

Отметим, что Павел Акилин более 20 лет работает в энергетической отрасли: за это время он вырос от машиниста-обходчика оборудования турбин в ОАО «Удмуртэнерго» до должности заместителя генерального директора в разных энергокомпаниях России.

В апреле 2017 года пришел на аналогичную должность в компанию «МРСК Сибири», а с сентября 2017 года до настоящего времени работал первым заместителем генерального директора.

В зону ответственности Павла Акилина входили такие направления деятельности компании, как технологическое присоединение, реализация услуг, тарифообразование, инвестиционное развитие, экономика и финансы.



Справка

Компания «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.