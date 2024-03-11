Руководителя барнаульского «Горэлектротранса» подозревают в махинациях с электрическими кабелями

Известно, что уголовное дело в отношении Николая Петряшнина поступило в Индустриальный районный суд 9 января 2024 года.
После этого 22 января вышло постановление Индустриального районного суда о направлении уголовного дела по подсудности в Центральный районный суд.
По версии следствия, Николай Петряшин во время капитального ремонта дал согласие директору «Альфа-Энерго» использовать кабели «ААБл-10 3*240» и «ААБл-10 3*185». Однако в смете были предусмотрены «АСБл-10 3*240» и «АСБл-10 3*185».
Подчиненным Петряшин поручил направить в профильный комитет администрации города и проектную организацию письма о согласовании возможности замены кабелей. При этом более низкую стоимость кабелей ААБл е указали.
Также изменения в сметы в части замены кабелей не были внесены. Кроме того, не было и повторной государственной экспертизы в связи с изменением стоимости кабелей.
«Горэлектротрас» и «Альфа-Энерго» подписали договор на капремонт с использованием кабелей АСБл, а также дополнительное соглашение о замене кабелей с сохранением стоимости работ. Капитальный ремонт провели и приняли.
Оказалось, что цену работ завысили на 2,1 млн рублей с учетом НДС, а их общая стоимость составила 17,6 млн рублей.
Уточняется, что на оплату капремонта «Горэлектротранс» получил субсидию из краевого бюджета.
Ранее сообщалось, что главу барнаульского "Горэлектротранса" оставили под домашним арестом.
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