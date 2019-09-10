Руководство Новоалтайска пожелало доброго пути в деятельности ООО «Трамони»

Цеха производителя высококачественной арахисовой пасты и пакетированного кофе в широком ассортименте, посетили представители муниципальной власти.
В гостях у «Трамони» побывали: глава г. Новоалтайска Сергей Николаевич Еремеев, председатель комитета по жилищно коммунальному хозяйству Владимир Георгиевич Бодунов и председатель городского комитета по экономике Елена Викторовна Катушонок.
Во время визита для руководителей провели экскурсию по предприятию. Гости высоко оценили обустройство современных и высокотехнологичных рабочих мест, попробовали продукцию, производимую компанией.
Руководство города пожелало компании дальнейшего устойчивого развития, указав на возможности поддержки со стороны власти, в рамках закона и государственных программ по развитию российского бизнеса.