Руководству финансово неустойчивых банков могут запретить выезжать за рубеж

Собственникам и топ-менеджерам банков, к финансовой устойчивости которых у Центробанка возникают вопросы, планируют ограничить выезд за рубеж, пишут « Известия » со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Если финансовая устойчивость банка существенно подорвана, его топ-менеджеру должен быть запрещен выезд за границу», — заявил Анатолий Аксаков.

Инициативу поддержал Центробанк. По мнению экспертов, такое решение может решить проблему банкиров, сбежавших из России с деньгами. Сейчас в законодательстве нет эффективного механизма, который позволяет призвать к ответу покинувших Россию руководителей финансово неустойчивых кредитных организаций и вернуть выведенные ими из страны деньги.

По данным «Известий», у предпринимателей есть опасения, что Центробанк будет злоупотреблять правом на ограничение выезда, поэтому полномочия регулятора нужно прописать в законопроекте.