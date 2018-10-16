Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 октября 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Жизнь
32

Руководству финансово неустойчивых банков могут запретить выезжать за рубеж

Собственникам и топ-менеджерам банков, к финансовой устойчивости которых у Центробанка возникают вопросы, планируют ограничить выезд за рубеж, пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Банкрот.
Банкрот.
СС0

«Если финансовая устойчивость банка существенно подорвана, его топ-менеджеру должен быть запрещен выезд за границу», — заявил Анатолий Аксаков.

Инициативу поддержал Центробанк. По мнению экспертов, такое решение может решить проблему банкиров, сбежавших из России с деньгами. Сейчас в законодательстве нет эффективного механизма, который позволяет призвать к ответу покинувших Россию руководителей финансово неустойчивых кредитных организаций и вернуть выведенные ими из страны деньги.

По данным «Известий», у предпринимателей есть опасения, что Центробанк будет злоупотреблять правом на ограничение выезда, поэтому полномочия регулятора нужно прописать в законопроекте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка