Русская православная церковь строит по три храма в сутки

РПЦ строит в среднем по три храма в сутки. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения храма Всех Святых во французском Страсбурге, пишут «Ведомости».

«Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, за 24 часа», — сказал патриарх. За 10 лет было построено 30 тыс. храмов. По словам патриарха Кирилла, это происходит не оттого, что у РПЦ много денег и она не знает, куда их девать, а потому, что люди, прошедшие через годы атеизма, поняли, что без бога ничего не получается.

Строительство храма Всех Святых в Страсбурге началось в 2013 году, участок под возведение храма был передан властями города русской православной общине в аренду на 99 лет.

Высота храма — 41 м, длина — 30 м, ширина — 15 м. Он рассчитан на 300 человек. Строительные работы велись местными предприятиями, но купола, кресты, шатер и апсида были изготовлены в России. Храм построен на частные пожертвования.