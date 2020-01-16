Русские аналоги видеочата Omegle для общения

Людям необходимо общение. Даже те из нас, кто заявляет, что асоциален, называет себя интровертом и сторониться толпы — имеют потребность в комфортном человеческом окружении. Те, кому необходимо непременно серьезное обоснование, найдут первое подтверждение на поверхности: достаточно вспомнить знаменитую «пирамиду» Маслоу. Вспомнили?

Там прямо посередине на нас смотрит пресловутая потребность принадлежать к группе, быть уверенным в том, что ты нужен, любим и не одинок. А потому каждый из нас в том или ином виде нуждается в обществе других людей. Просто для кого-то общество может состоять из 3 человек, а кому-то будет мало и 30.

Есть и другой вопрос в рамках темы: как разбираются со своими потребностями современные жители России? Те, кто привык находить решение почти любой задачи на расстоянии вытянутой руки. Они, конечно, обратились к технологиям.

Первый был Omegle

Так или иначе, те, кто застал активную популяризацию и развитие Интернета, успели перепробовать множество самых разных способов онлайн-общения. Мы писали друг другу электронные письма, общались в обыкновенных онлайн-чатах, где фразы участников летели одна за другой водопадами. Затем были мессенджеры, ставшие особенно востребованными, когда переехали на мобильные телефоны. Социальные сети сделали наше общение намного разнообразнее, познакомив нас с огородами друзей и граффити на виртуальных стенах.

Но всего этого было недостаточно, чтобы стать по-настоящему ближе к нашим собеседникам. В итоге появление онлайн-видеочатов стало логичным эволюционным этапом развития технологий для общения. Этот этап начался в 2009 году, когда впервые была запущена чат-рулетка Omegle.

В чем же состояла особенность механики видеочата Omegle? В первую очередь, в рандоме. Человек, подключившийся к онлайн-видеочату, получал в качестве собеседника абсолютно любого случайного незнакомца. Не нравится общаться с «выпавшим» собеседником? Нажимай «Дальше» и говори с теми, кто тебе приятен.

Omegle не долго была единственной чат-рулеткой. Пока создатели вводили в функционал возможности указать интересы или сохранять чаты, повсюду стали появляться альтернативы оригинального рандомного чата. Россию тоже не обошла стороной повальная популярность онлайн видеочатов. Предлагаем вспомнить наиболее популярные русскоязычные альтернативы.

Chatroulette

Чат-рулетка, появившаяся почти сразу вслед за Омегл. Ее разработал Андрей Терновский в 2009 году, который на тот момент еще был школьником. Чатрулетка аналогично первой выбирает рандомные пары собеседников для диалога и позволяет быстро переключаться на нового незнакомца, если текущий оказался неинтересен.

Долгое время именно видеочат Терновского был мировым лидером, обойдя по популярности оригинал. Однако большое количество требований и ограничений (которые вводились, конечно, из лучших побуждений) сыграли с ним злую шутку. Chatroulette стал стремительно терять аудиторию, что дало больше возможностей для появления и развития все новых конкурентов.

Chatrandom

На главной странице чат-рулетки, стартовавшей в 2011 году, гордо красуется число пользователей, которое на текущий момент составляет почти 4,5 миллиона человек.

Чатрандом является хорошо проработанным ресурсом и это видно невооруженным глазом. После выбора пола и подключения пользователь получает доступ не только к окнам видеочата. Среди функций видеосервиса:

текстовый чат;

видеофильтры-«маски»;

«пауза»;

изменений уровня громкости;

щедрый набор настроек , включающий автоматический перевод текстовых сообщений на других языки , выбор пола , включение значка верификации , перечень интересов ( своих и потенциального собеседника).

Кроме того, посетители могут выбрать наиболее подходящую им чат-комнату и решить, в каком формате предпочитают общаться: текстовом или через веб-камеру.

CooMeet

Еще один видеочат-рандом, достойный внимания. Сервис привлекает внимание уже своим визуальным оформлением, который выдержан в едином стиле и выглядит ярко и современно. От главной страницы до подключения к первому собеседнику пользователя отделяет всего 1 кнопка — «Начать поиск».

В качестве приятных возможностей КуМит (англ.вариант CooMeet) можно выделить:

подбор собеседников исключительно по противоположному полу;

быстрый доступ к поддержке сервиса , куда вы можете направить любой свой вопрос;

куда вы можете направить любой свой вопрос; отличную скорость подключения и высокое качество видеосвязи;

максимально точный подбор собеседника противоположного пола;

постоянная модерация и «чистка» чат-рулетки от нарушителей , что избавляет пользователей от непристойного и неуместного контента , повышаю комфорт и безопасность.

В сервисе доступны как бесплатный, так и платный тарифы — пользователи могут выбрать любой формат в зависимости от своих потребностей.

Video-roulette24

Видеорулетка24 взяла от своего «родителя» главное — принцип рандомных видеочатов с неизвестными собеседниками, основанный на методе случайных чисел. Однако создатели заявляют, что подошли к комфорту пользователей более серьезно. В описании чата сообщается, что модераторы периодически проверяют случайные диалоги, дабы убедиться в отсутствии нарушений и соблюдение культуры общения.

Одно из главных удобств чат-рулетки очевидно: вся информация и интерфейс сервиса представлены на русском языке, а значит и сложностей с пониманием не возникнет ни у кого.

Вывод

На сегодняшний день русскоязычной аудитории доступен большой выбор рандомных чат-рулеток, в которых можно побеседовать с интересными и необычными незнакомцами, найти друзей или даже завести романтические отношения. Какой именно чат-рандом выбрать — зависит исключительно от того, что именно вы ищете и какого опыта от общения ждете. В любом случае, будьте уверены, что массу позитивных эмоций от общения в видеочате вы точно получите.