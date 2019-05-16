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Жизнь

Русские неожиданно попали в число самых некрасивых наций

Россияне оказались в числе самых некрасивых, по версии крупного международного сайта знакомств BeautifulPeople, позиционирующего себя как ресурс для привлекательных людей, пишет Лента.ру со ссылкой на Mirror.

Красивая девушка.
Красивая девушка.
obhohocheshsya.ru

По правилам BeautifulPeople, решение о допуске нового кандидата в число участников сайта принимают уже зарегистрированные пользователи. Заявка на регистрацию отклоняется, если большинство пользователей противоположного пола сочли претендента некрасивым. В число факторов, из-за которых людей «не пускают», входят плохая кожа, большой нос, полнота или чрезмерная худоба, жидкие волосы или обилие волос на теле.

Сейчас на сайте 8,5 млн недопущенных кандидатов. По информации издания, нация-лидер в этой группе — британцы. За ними следуют индийцы, россияне и филиппинцы.

А самые красивые люди, по мнению пользователей BeautifulPeople, живут в скандинавских стран. «Шведы и норвежцы — самые эстетически красивые люди в мире. У британских мужчин и женщин дела обстоят хуже, особенно — у мужчин. Их считают самыми уродливыми в мире наряду с русскими и поляками», — прокомментировал исполнительный директор сайта Грег Ходж.

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