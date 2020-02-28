Русский Диснейленд: в Москве открылся самый большой крытый парк в Европе

27 декабря президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли тематический парк «Остров мечты». Комплекс включает парк с аттракционами и девятью тематическими зонами, торговую зону, кинотеатр на 17 залов и концертный зал на 4,5 тыс. зрителей, сообщили «Ведомости».

Общая площадь объекта — 300 тыс. кв. метров, он станет самым большим крытым тематическим парком в Европе. Его строили с 2017 года на территории парка им 60-летия Октября.

Создание парка — часть проекта реновации территории бывшего завода ЗИЛ. Проект реализует ГК «Регионы», которая вложила в строительство $1,5 млрд.

Что есть в парке «Остров мечты»

Перед парком аттракционов расположена большая торговая галерея. Она стилизована под городской променад с витринами, которые воспроизводят архитектуру четырех городов мира — Рима, Барселоны, Лондона и Беверли-Хиллз. Всего архитекторы разработали 120 вариантов фасадов.

Большинство арендаторов (сетевые кафе и рестораны, магазины одежды, обуви, парфюмерии и игрушек) уже заключили договоры об аренде и заполнили торговые помещения — оставшиеся заедут до середины года. Улицы Барселоны, Рима, Лондона и Беверли-Хиллз соединяются в центральном общественном пространстве торговой галереи — на площади Москвы.

Городской променад накрывают семь стеклянных куполов общей площадью более 28 000 кв. метров. Центральный купол «Острова мечты» площадью 8600 кв. метров — самый большой в Европе.

На территории тематического парка установлено 27 аттракционов, четыре интерактивных развлечения, пять шоу и девять театрализованных встреч с персонажами мультфильмов.

Для создания тематической зоны с аттракционами были использованы герои известных зарубежных мультфильмов — «Монстры на каникулах», «Смурфики», «Черепашки-ниндзя», Hello Kitty. Кроме того, специально для «Острова мечты» российские художники создали собственных героев — гонщиков Машу и Максима.

Вместимость , цены и планы развития парка «Остров мечты»

Создатели «Острова мечты» называют парк центром семейного отдыха — здесь предусмотрены интерактивные развлечения и шоу для детей дошкольного возраста, экстремальные аттракционы для взрослых, а также кафе, магазины и рекреационные зоны.

Инвестор рассчитывает, что тематический парк будут ежегодно посещать не менее 7,5 млн человек.

Стоимость билета в тематический парк составит от 1900 до 2900 рулей в зависимости от дня недели и категории билета. Единый билет дает доступ ко всем развлечениям парка неограниченное количество раз в течение всего дня.

К лету на прилегающей к «Острову мечты» территории будет создан ландшафтный парк с детскими и спортивными площадками, танцполом, кинотеатром под открытым небом, искусственным озером и садом.

К 2021 году рядом с «Островом мечты» обещают построить четырехзвездочный отель на 900 номеров, детскую яхтенную школу и банкетно-концертный зал.