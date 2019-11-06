Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 ноября -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Русский светец. Народные приметы 6 ноября: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Русский светец — народный праздник 6 ноября 2019 года. По-другому его называют «Скорбящая Божья Мать» и «Светец», сообщает hollydays.ru. В этот день незамужние девушки на Руси устраивали посиделки, а разбить зеркальце считалось очень плохой приметой.

Осколки.
Осколки.
СС0

Народные традиции 6 ноября

6 ноября в православном календаре — праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». На Руси в этот день молодые незамужние девушки собирались на посиделки и занимались рукоделием. По традиции, это происходило при свете лучины, отсюда название дня — «Светец».

«Русский светец — отрада девиц», — говорили в народе.

По народным приметам, разбить зеркало 6 ноября — к беде. Еще один плохой знак — услышать в этот день сверчка. Зато, если на Светец упасть в канаву, жизнь будет долгой. А если 6 ноября человека до дома довела белая собака, его ждет хорошая жизнь и денежное благополучие.

Разбитое окно
Разбитое окно
СС0

Народные приметы на 6 ноября

  • Если на Светец вороны сбиваются в стаи, стоит ждать сильный снегопад.
  • Зажженная лучина трещит — к морозу, А если она никак не загорается, летят искры, то будет оттепель.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость