Русский светец. Народные приметы 6 ноября: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Народные традиции 6 ноября
6 ноября в православном календаре — праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». На Руси в этот день молодые незамужние девушки собирались на посиделки и занимались рукоделием. По традиции, это происходило при свете лучины, отсюда название дня — «Светец».
«Русский светец — отрада девиц», — говорили в народе.
По народным приметам, разбить зеркало 6 ноября — к беде. Еще один плохой знак — услышать в этот день сверчка. Зато, если на Светец упасть в канаву, жизнь будет долгой. А если 6 ноября человека до дома довела белая собака, его ждет хорошая жизнь и денежное благополучие.
Народные приметы на 6 ноября
- Если на Светец вороны сбиваются в стаи, стоит ждать сильный снегопад.
- Зажженная лучина трещит — к морозу, А если она никак не загорается, летят искры, то будет оттепель.