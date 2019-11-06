Русский светец. Народные приметы 6 ноября: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Русский светец — народный праздник 6 ноября 2019 года. По-другому его называют «Скорбящая Божья Мать» и «Светец», сообщает hollydays.ru. В этот день незамужние девушки на Руси устраивали посиделки, а разбить зеркальце считалось очень плохой приметой.

Народные традиции 6 ноября

6 ноября в православном календаре — праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». На Руси в этот день молодые незамужние девушки собирались на посиделки и занимались рукоделием. По традиции, это происходило при свете лучины, отсюда название дня — «Светец».

«Русский светец — отрада девиц», — говорили в народе.

По народным приметам, разбить зеркало 6 ноября — к беде. Еще один плохой знак — услышать в этот день сверчка. Зато, если на Светец упасть в канаву, жизнь будет долгой. А если 6 ноября человека до дома довела белая собака, его ждет хорошая жизнь и денежное благополучие.

Разбитое окно СС0

Народные приметы на 6 ноября