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Жизнь

Русское слово из 32 букв ввело в ступор турков

Вероятно, уже начав подготовку к следующему высокому туристическому сезону, в Турции составили список самых длинных и трудных слов русского языка. Чтобы не возникало недопонимания при общении на турецких курортах с российскими туристами.

Книги. Чтение.
Книги. Чтение.
СС0.

Наиболее длинное слово содержит 32 буквы, пишет Medya Gunlugu. Это прилагательное «рентгеноэлектрокардиографический». Отмечается, что слово уже устарело и употребляется очень редко.

Также в перечень вошли слова частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность, пишет «Росбалт».

Издатели призвали читателей потренироваться в произношении слова «достопримечательность» — оно наверняка пригодится турецким туристам во время визита в Россию.

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