Русское слово из 32 букв ввело в ступор турков

Наиболее длинное слово содержит 32 буквы, пишет Medya Gunlugu. Это прилагательное «рентгеноэлектрокардиографический». Отмечается, что слово уже устарело и употребляется очень редко.
Также в перечень вошли слова частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность, пишет «Росбалт».
Издатели призвали читателей потренироваться в произношении слова «достопримечательность» — оно наверняка пригодится турецким туристам во время визита в Россию.