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Жизнь

Русскоязычные пользователи Instagram оставили на странице Леди Гаги более 1 млн комментариев

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова поддержала флэшмоб, устроенный россиянами на странице в Instagram Леди Гаги — пользователи массово оставляют комментарии под постами американской певицы, разлучившей супермодель Ирину Шейк с голливудским актером Бредли Купером.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
CC0

«Я зашла просто посмотреть комменты, о чем весь шум. И зависла. Я понимаю, почему нас не победить!» — — написала Гамова.

Спортсменка заявила, что чувство юмора — «великая вещь, объединяющая города и страны, всех тех, кто понимает русский язык».

Ранее Гагу за роман с Купером раскритиковали русскоязычные пользователи Instagram. Они оставили на странице певицы более миллиона комментариев, пишут «Дни.ру».

К флешмобу присоединились и российские звезды — Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Гарик Харламов, Сергей Жуков и Эвелина Бледанс. Ирина Аллегрова опубликовала фрагмент видео, где исполняет песню «Угонщица».

Они шутили над псевдонимом певицы, обсуждали рецепты блюд и продажу гаража, пишет ura.ru.

О том, что супермодель из Челябинской области Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Бредли Купером, стало известно в мае. Пара была вместе с 2015 года, у них есть двухлетняя дочь, напоминает НСН.

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