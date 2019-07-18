Русскоязычные пользователи Instagram оставили на странице Леди Гаги более 1 млн комментариев

«Я зашла просто посмотреть комменты, о чем весь шум. И зависла. Я понимаю, почему нас не победить!» — — написала Гамова.
Спортсменка заявила, что чувство юмора — «великая вещь, объединяющая города и страны, всех тех, кто понимает русский язык».
Ранее Гагу за роман с Купером раскритиковали русскоязычные пользователи Instagram. Они оставили на странице певицы более миллиона комментариев, пишут «Дни.ру».
К флешмобу присоединились и российские звезды — Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Гарик Харламов, Сергей Жуков и Эвелина Бледанс. Ирина Аллегрова опубликовала фрагмент видео, где исполняет песню «Угонщица».
Они шутили над псевдонимом певицы, обсуждали рецепты блюд и продажу гаража, пишет ura.ru.
О том, что супермодель из Челябинской области Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Бредли Купером, стало известно в мае. Пара была вместе с 2015 года, у них есть двухлетняя дочь, напоминает НСН.