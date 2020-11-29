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Жизнь

Ряд российских семей заставят вернуть материнский капитал государству

Россиянам сообщили о необходимости вернуть материнский капитал государству. Это коснется трех категорий семей. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Граждане все чаще переводят деньги с вкладов в инвестиционные инструменты.
Граждане все чаще переводят деньги с вкладов в инвестиционные инструменты.
СС0

Прежде всего, деньги должны будут вернуть семьи, обналичившие материнский капитал. Речь идет о незаконном использовании выделяемых государством денежных средств. Часть организаций могла предложить гражданам формально приобрести жилплощадь или оформить договор займа и погасить его маткапиталом. Взамен семье дают часть денег наличными.

Отмечается, что эту схему сейчас реализовать почти невозможно, так как сертификатом можно погасить только кредит от банка, а аварийное жилье покупать запрещено. Тем не менее множество недобросовестных получателей использовали такой механизм ранее.

Вторая категория семей — граждане, продавшие недвижимость без выделения долей детям. Такие семьи также обязаны вернуть государству денежные средства.

И третья категория — семьи, расторгнувшие договор участия в долевом строительстве с применением средств материнского капитала.

Во втором и третьем случае деньги можно будет использовать повторно, но при соблюдении всех необходимых условий.

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