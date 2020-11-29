Ряд российских семей заставят вернуть материнский капитал государству

Прежде всего, деньги должны будут вернуть семьи, обналичившие материнский капитал. Речь идет о незаконном использовании выделяемых государством денежных средств. Часть организаций могла предложить гражданам формально приобрести жилплощадь или оформить договор займа и погасить его маткапиталом. Взамен семье дают часть денег наличными.
Отмечается, что эту схему сейчас реализовать почти невозможно, так как сертификатом можно погасить только кредит от банка, а аварийное жилье покупать запрещено. Тем не менее множество недобросовестных получателей использовали такой механизм ранее.
Вторая категория семей — граждане, продавшие недвижимость без выделения долей детям. Такие семьи также обязаны вернуть государству денежные средства.
И третья категория — семьи, расторгнувшие договор участия в долевом строительстве с применением средств материнского капитала.
Во втором и третьем случае деньги можно будет использовать повторно, но при соблюдении всех необходимых условий.