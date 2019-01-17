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Жизнь
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Рядом с Камнем-на-Оби произошло землетрясение

Ночью 17 января в 30 км от Камня-на-Оби произошел подземный толчок магнитудой 3. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Замерзшая река, лед.
Замерзшая река, лед.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 баллов. Эпицентр зафиксирован в районе села Обское — в 30 км от Камня-на-Оби и 150 км от Барнаула. Толчок произошел в 02.14 по местному времени.

Такое землетрясение относится к слабым, ощущается только внутри некоторых зданий как сотрясение от грузовика.

Отметим, что Камень-на-Оби расположен в сейсмически активной зоне. Поэтому здесь достаточно регулярно происходят землетрясения. По данным журнала «Интерэкспо Гео-Сибирь», в этой зоне фиксировали 6 землетрясений интенсивностью З балла, 3 землетрясения мощностью 6 баллов и 1 землетрясение в 7 баллов (1З февраля 196З года).

Каменская сейсмическая зона вытянута с запада на восток на 70−100 км, с севера на юг — 50−70 км.

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