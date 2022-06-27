27 июня
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Жизнь

Рядом с «Планетой Q» на берегу Барнаулки хотят построить парк

Парк хотят построить в поселке Борзовая Заимка — рядом с «Планетой Q» на берегу Барнаулки, пишет «Толк».

Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

По имеющейся информации, парк могут расположить в лесной зоне на ул. Байкальская, 47а, на участке площадью 2,75 га.

Землю выставили на аукцион, запланированный на 28 июля. На нем разыграют право аренды лота на 2,5 года. Стоимость начинается от 3,68 млн рублей в год.

В этом месте арендатор сможет создавать парковые объекты. Однако для этого площадка должна быть открытой для всех, а доступ к реке и ее берегу — свободным.

Уточняется, что на участке расположены сети водо- и теплоснабжения, а также охранные зоны этих инженерных сетей, которые накладывают определенные ограничения на строительство и обязывают к установлению сервитута.

Кстати, стало известно, что за «Лентой» построят Центр настольного тенниса.

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