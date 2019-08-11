Рядовой дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Три года назад неизвестные повезли женщину к нотариусу, оформив ее на должность директора, а также соучредителя компании «Реалити Плюс».
Действуя от имени компании, она заключила кредитный договор с банком «Судостроительный банк» на сумму 32 млн долларов, отмечает издание.
Позднее банк перестал существовать, а права востребования долгов перешли к Агентству по страхованию вкладов.
Суд обязал женщину выплатить 1,8 млрд рублей. Половина от заработной платы дворника, то есть 7,5 тыс. рублей, будет уходить в счет погашения долга.
«Через несколько тысяч лет Агентство вернет свои деньги», — пишут местные журналисты.