РЖД может проложить путь в Китай через Алтай

В РЖД рассматривают возможность создания пограничного перехода на западном участке границы России с Китаем, через горы Алтая, сообщает « Ъ ».

Участок в 55 км расположен между Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

«У нас есть желание поизучать вопрос, связанный со строительством пункта пропуска в Китай из Алтая. Там есть участок границы, в горной местности. Но для нас это был бы выход в Китай на самом коротком расстоянии, которое только возможно», — заявил заместитель главы РЖД Алексей Шило.

Возможно, там построят эстакаду.

Также компания рассматривает вариант развития коридоров через Казахстан и Монголию, а также переход в районе Приаргунска.

Ранее руководство РЖД сообщало о планах по развитию «китайского направления» и строительству скоростной магистрали «Евразия» для связи Европы и Китая.

Как уже писал altapress.ru, «Евразия» должна была стать Транссибом XXI века, а один из трех маршрутов трассы высокоскоростной ж/д-магистрали бы прошел через Барнаул и Бийск.