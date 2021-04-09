9 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

РЖД может проложить путь в Китай через Алтай

В РЖД рассматривают возможность создания пограничного перехода на западном участке границы России с Китаем, через горы Алтая, сообщает «Ъ».

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Участок в 55 км расположен между Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

«У нас есть желание поизучать вопрос, связанный со строительством пункта пропуска в Китай из Алтая. Там есть участок границы, в горной местности. Но для нас это был бы выход в Китай на самом коротком расстоянии, которое только возможно», — заявил заместитель главы РЖД Алексей Шило.

Возможно, там построят эстакаду.

Также компания рассматривает вариант развития коридоров через Казахстан и Монголию, а также переход в районе Приаргунска.

Ранее руководство РЖД сообщало о планах по развитию «китайского направления» и строительству скоростной магистрали «Евразия» для связи Европы и Китая.

Как уже писал altapress.ru, «Евразия» должна была стать Транссибом XXI века, а один из трех маршрутов трассы высокоскоростной ж/д-магистрали бы прошел через Барнаул и Бийск.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость