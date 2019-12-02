РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы

В начале 2020 года РЖД запустит в своем приложении и на сайте функцию продажи билетов на самолеты, автобусы, водный транспорт и, возможно, поездки в такси. Об этом сообщают РИА Новости.

О нововведении 1 декабря сообщил директор компании по IT Евгений Чаркин.

«В первую очередь, ж/д, авиа, автобусы. С такси тоже мы прорабатываем. И даже водный транспорт. Уже сейчас по Якутии запущена возможность приобрести билет на паром и поезд. Мы смотрим на Карелию с точки зрения водного транспорта и смотрим на Петербург», — сообщил он.

Он также уточнил, что речь идет о продаже авиабилетов и билетов на поезда не только в России, но и за границу. Так, на первом этапе будут продаваться места в поездах итальянской Trenitalia, немецкой DB и, возможно, французской SNCF. Билеты будут генерироваться на сайте и в приложении РЖД через интеграцию с системами бронирования.

Билеты на автобусы будут продаваться только на междугородние рейсы по России.

На вопрос о стоимости Чаркин уточнил, что на железнодорожные билеты комиссии не будет, а вот другие виды транспорта будут монетизироваться.