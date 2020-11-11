Поезд № 93/94 сообщением Барнаул — Нижневартовск заменит состав, следующий по маршруту Омск — Нижневартовск. Его решили закрыть.
Новый график движения поездов в России начнет действовать с 13 декабря, сообщили в РЖД,
«Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, холдинг „РЖД“ сохраняет регулярные маршруты, обеспечивая стабильное транспортное сообщение между регионами России. Всего в новом графике предусмотрено курсирование 596 пар поездов дальнего следования в 443 различных сообщениях», — посчитали в компании.