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РЖД запускает поезд Барнаул — Нижневартовск

РЖД запустит новый поезд, который будет курсировать маршрутом Барнаул — Омск — Нижневартовск, сообщили в пресс-службе компании.

Поезд. Пассажиры.
Поезд. Пассажиры.
СС0

Поезд № 93/94 сообщением Барнаул — Нижневартовск заменит состав, следующий по маршруту Омск — Нижневартовск. Его решили закрыть.

Новый график движения поездов в России начнет действовать с 13 декабря, сообщили в РЖД,

«Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, холдинг „РЖД“ сохраняет регулярные маршруты, обеспечивая стабильное транспортное сообщение между регионами России. Всего в новом графике предусмотрено курсирование 596 пар поездов дальнего следования в 443 различных сообщениях», — посчитали в компании.

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