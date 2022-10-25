По статистике, в 2022 году на Эльбрус отправились на 64% больше жителей Алтайского края, чем в прошлом. В таком экстремально-красивом месте как никогда важно оставаться на связи. Рассказываем, как компании «Мегафон» удалось решить этот вопрос и дать туристам возможность делиться завораживающими снимками и звонить близким.

Наличие мобильной связи на горной вершине — вопрос безопасности и здоровья туристов. Благодаря устойчивому голосовому сигналу и высокоскоростному мобильному интернету альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации.

Новая базовая станция стала самым высокогорным объектом связи в Восточной Европе. После ее запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. На этой территории расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию на большой высоте перед штурмом вершины.

Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, был разработан специальный металлический термобокс, в который специалисты МегаФона поместили базовую станцию. Бокс оснащен климатическим оборудованием и автоматической системой управления, что даёт возможность обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры.