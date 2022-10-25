25 октября
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Жизнь

С Алтая — на Эльбрус без потери связи. «Мегафон» не оставит даже на вершине

По статистике, в 2022 году на Эльбрус отправились на 64% больше жителей Алтайского края, чем в прошлом. В таком экстремально-красивом месте как никогда важно оставаться на связи. Рассказываем, как компании «Мегафон» удалось решить этот вопрос и дать туристам возможность делиться завораживающими снимками и звонить близким.

С Алтая - на Эльбрус без потери связи.
С Алтая - на Эльбрус без потери связи.
Фото: архив компании "Мегафон"

Наличие мобильной связи на горной вершине — вопрос безопасности и здоровья туристов. Благодаря устойчивому голосовому сигналу и высокоскоростному мобильному интернету альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации.

Новая базовая станция стала самым высокогорным объектом связи в Восточной Европе. После ее запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. На этой территории расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию на большой высоте перед штурмом вершины.

Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, был разработан специальный металлический термобокс, в который специалисты МегаФона поместили базовую станцию. Бокс оснащен климатическим оборудованием и автоматической системой управления, что даёт возможность обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры.

«Северный Кавказ — популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в регионе. Например, в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике „Сарыкум“, которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

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