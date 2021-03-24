С 1 апреля в России отменят некоторые льготы

Так закончатся единовременные выплаты 5 тыс. рублей на детей до 8 лет. Эту помощь ввели в декабре 2020 года.
Также с 1 апреля перевод на удаленку сотрудников старше 65 лет перестает быть обязательным и становится рекомендательным. Об этом сообщается в постановлении правительства.
Истекает срок упрощенной регистрации безработных. Это позволяло дистанционно и без сбора дополнительных документов регистрироваться в центрах занятости.
Помимо всего прочего, заканчивают действовать рекомендации Центробанка, облегчающие положение заемщиков. Банки должны были проводить реструктуризацию кредитов по заявлениям заемщиков и приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание.