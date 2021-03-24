С 1 апреля в России отменят некоторые льготы

Это будет касаться тех льгот, которые ввели из-за пандемии коронавируса, — сообщает «Российская газета»

Так закончатся единовременные выплаты 5 тыс. рублей на детей до 8 лет. Эту помощь ввели в декабре 2020 года.

Также с 1 апреля перевод на удаленку сотрудников старше 65 лет перестает быть обязательным и становится рекомендательным. Об этом сообщается в постановлении правительства.

Истекает срок упрощенной регистрации безработных. Это позволяло дистанционно и без сбора дополнительных документов регистрироваться в центрах занятости.

Помимо всего прочего, заканчивают действовать рекомендации Центробанка, облегчающие положение заемщиков. Банки должны были проводить реструктуризацию кредитов по заявлениям заемщиков и приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание.