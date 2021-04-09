С Байконура стартует космический корабль «Ю.А. Гагарин». На Алтай могут упасть части ракеты

С космодрома Байконур запустят ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем под названием «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) и экипажем длительной экспедиции МКС-65. Старт запланирован 9 апреля в 14:42 местного времени, сообщае т портал «Новости Горного Алтая».

Управление по делам ГО и ЧС Республики Алтай отмечает, что в результате возможно падение отделяющихся частей ракеты в Усть-Канском районе. В связи с этим, жителей и гостей Горного Алтая просят быть предельно внимательными и осторожными. Во время запуска рекомендуют не покидать пределы населенного пункта и не заходить на территорию леса.

Официальная символика празднования 60-летия полета Ю.А.Гагарина в 2021 году. Сайт «Роскосмоса».

Что касается космической миссии, то Роскосмос сообщил, что она посвящается Юрию Гагарину. Его имя украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. Головной обтекатель украсила официальная символика празднования 60-летия полета первого космонавта планеты.

На сайте и на страничках в соцсетях Госкорпорации «Роскосмос» в 9:00 по Московскому времени начнется трансляция предстартовой подготовки и пуска. Запуск ракеты-носителя, стыковку корабля с Международной космической станцией, встречу экипажей на околоземной орбите можно будет посмотреть в прямом эфире

В экипаж корабля «Ю.А. Гогарин» вошли: командир Олег Новицкий, бортинженер-1 Петр Дубов, бортинженер-2 Марк Ванде Хай, астронавт НАСА.