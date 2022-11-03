С бережным отношением. Как компания «Бочкари» реализует уникальные для Алтайского края экологические проекты

Осенью 2022 года компания «Бочкари» запустила в родном селе интересный проект, связанный с раздельным сбором мусора. Суть его в том, чтобы бережно относиться к окружающей природе и при этом получать еще и выгоду. Отходы, пригодные для вторичного использования, здесь отправляют на переработку, а вырученные средства используют для решения социальных вопросов села. Об этом примере и не только, читайте в материале altapress.ru.

Как решался мусорный вопрос

Бочкари — село образцово-показательное. Несколько лет назад оно было признано лучшим в России, и сейчас сюда едут целыми делегациями со всей страны, чтобы посмотреть, как можно комфортно и современно жить на земле.

В 2022 году в Бочкарях плотно взялись за решение важного вопроса по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. Олег Гагарин, глава местного сельсовета, рассказывает: было установлено 40 специально оборудованных площадок с контейнерами в разных концах села.

На такой шаг первыми в Целинном районе пошли Бочкари и сам райцентр. В общей сложности, на это потребовалось 4,5 млн рублей. Часть средств сельсовету выделили из краевого бюджета, часть вложила компания «Бочкари».

Олег Гагарин вспоминает: на первых порах не все оценили нововведение. Кому-то казалось, что до мусорного бачка далеко идти, кто-то просто из принципа игнорировал новые правила. Но спустя непродолжительное время жители поняли, что мусор — дело нешуточное, значит утилизировать его надо правильно.

Что появилось нового

В конце нынешнего лета в селе появилось еще одно «чудо». В новом жилом микрорайоне, который с участием компании возводят с 2015 года, установили площадку по раздельному сбору мусора.

Принимают здесь три разновидности отходов — использованную бумагу (книги, газеты, журналы и картон), пластик и стекло. Для каждого — свой контейнер и пояснение, что конкретно можно сдавать и как у себя дома раздельно собирать мусор.

Конечно же, на свалку его никто не отправляет. Сначала мусор поступает на предприятие, где его еще раз тщательно сортируют, а затем отправляется на переработку.

Завод в этом отношении продвинулся далеко, предприятие давно практикует раздельный сбор своих отходов. А теперь предлагает эту правильную традицию и жителям села.

Надо сказать, что эффект проекта почувствуют все селяне. На заводе решили, что полученные средства от сданного на переработку мусора будут направляться на благоустройство Бочкарей.

На сегодняшний день планируется установить еще две стационарные площадки по раздельному сбору мусора — около местного Дома культуры и в центре села. Помимо этого 13 небольших урн под пластик, стекло и бумагу уже есть в разных организациях Бочкарей — в офисах, спорткомплексе, гостинице, школе, SPA-комплексе и др. Олег Гагарин уверен: будущее у проекта есть.

Специально оборудованная площадка с контейнерами для мусора. Компания «Бочкари» Специально оборудованная площадка с контейнерами для мусора. Компания «Бочкари» Специально оборудованная площадка с контейнерами для мусора. Компания «Бочкари»

Кому еще помогает компания

Еще один экологический проект, в котором участвует компания «Бочкари», зародился три года назад в Новоалтайске.

К Даниилу Егорову, студенту, активисту и молодому общественнику, обратились руководители детских садов с просьбой помочь в высадке саженцев деревьев. Чтобы найти на это средства, он объявил сбор макулатуры, а затем батареек и пластиковых крышек. На первых порах в этом решили участвовать ученики 10 местных школ и воспитанники двух детсадов.

Уже на следующий год идея получила свое развитие. Количество учреждений увеличилось до 50, география проекта раскинулась на Барнаул, Новоалтайск и Бийск, в перечень собираемого мусора добавилась макулатура.

Появился и соревновательный момент: школы и детские сады стали выяснять, кто больше соберет вторсырья на переработку. Победителям и призерам по трем номинациям организаторы вручали благодарности и спортивный инвентарь, а в качестве вкусного поощрения — напитки от «Бочкарей».

Специально оборудованная площадка с контейнерами для мусора. Компания «Бочкари»

По словам Даниила Егорова, дети были в восторге.

С нового учебного года проект «Экология за нами» стал еще масштабнее — теперь в нем участвуют более 100 учреждений, среди которых есть и вузы. А еще детские сады и школы курируют волонтерские отряды, помогая им в сборе мусора и его транспортировке.

Даниил полагает: в этом учебном году результаты должны оказаться серьезными. Только батареек планируется собрать около двух тонн.

Есть у проекта теперь и более существенный призовой фонд, свой вклад в который делает компания «Бочкари», показывая на собственном примере, насколько важно беречь природу и поддерживать в этом окружающих.