С бусами, картинами и сувенирами. Что за "Рериховские дни" пройдут уже совсем скоро в Алтайском крае

Новые «Рериховские дни» стартуют на Алтае уже в апреле 2024 года. Регион станет одной из главных площадок празднования 150-летия художника, наряду со столицей. Подробности юбилейной недели рассказала министр культуры Елена Безрукова.

Юбилей за юбилеем

Круглые даты одна за другой прокатываются по Алтайскому краю, не давая ему расслабиться после праздников. В прошлом году регион отмечал 140-летие писателя и нашего соотечественника Георгия Гребенщикова. А этот год пройдет под эгидой художника и путешественника Николая Рериха, которому в 2024 году исполняется 150 лет.

Цикл мероприятий поделили на два блока. Первый из них начнется уже в этом месяце и пройдет с 13 по 17 апреля. Второй этап запланирован на октябрь.

Специально в честь юбилея в крае разработали фирменную символику, которая будет украшать сувенирную продукцию: посуду, сумки, блокноты, ручки. Она появится в музеях города и на туристических объектах края, в том числе на фестивале «Цветение маральника, сообщает «Вечерний Барнаул».

Николай Рерих и Георгий Гребенщиков. info-vb.ru.

Подарок на века

Откроет праздничную неделю «главный организатор рериховской темы» Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА). Здесь будет работать выставка культурных ценностей «Зов Азии». Экспонаты предоставлены Музеем Востока и лично заведующим отделом наследия Рерихов Владимиром Росовым.

Барнаульцам покажут личные вещи художника, в числе которых уникальные жемчужные бусы, подаренные художником своей супруге Елене Рерих. А также фотографии, письма, дневниковые записи, книги и газетные вырезки — всего более 400 экспонатов.

«Мы сможем узнать интересные и даже мистические истории, которые таят в себе эти предметы. Например, как они появились в жизни художника и какое имели для него значение», - рассказывает Елена Безрука.

Эта выставка особенно важна для Алтайского края, подчеркивает министр. «Экспонаты к нам не просто приедут, произведут фурор и тут же уедут. А останутся в фонде музея на долгие годы», - заметила Безрукова.

Рерих в шоколаде Дмитрий Лямзин

Глазами художника

14 апреля откроется выставка подлинных работ семьи Рерихов – Николая Рерихова и его младшего сына Святослава. Она называется «Ковчег будущего» и приехала в Барнаул из Музея Востока. Некоторые экспонаты впервые покидают стены музея и экспонируются за его пределами, указывает Елена Безрукова.

Выставка насчитывает 94 подлинных полотна. Она будет расположена на площадке музея «Город», в нижнем зале, и будет работать в течение двух месяцев.

В этот же день государственная филармония устраивает концерт, посвященный художнику. На барнаульской сцене выступит солист Большого театра России Николай Диденко. Прозвучат сцены из опер и балетов А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, И.Ф. Стравинского и другие.

Картина Николая Рериха "Заморские гости" Wikimedia Commons

По стопам философа

15 апреля состоится научная конференция на тему философских трудов Рериха. «Ведь Рерих это еще и мыслитель, автор многочисленных книг. И такой формат был нечто самим собой разумеющимся», - отметила Елена Безрукова.

Конференция начнется на площадке ГМИЛИКа. А продолжится в выездном формате 16 и 17 апреля. Делегация расследует Бийск, Березовую Катунь и Горно-Алтайск.

В этот же день во всем мире отмечают День культуры. В честь этого в школах края проведут единый урок.

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