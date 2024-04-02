С бусами, картинами и сувенирами. Что за "Рериховские дни" пройдут уже совсем скоро в Алтайском крае

Юбилей за юбилеем
Круглые даты одна за другой прокатываются по Алтайскому краю, не давая ему расслабиться после праздников. В прошлом году регион отмечал 140-летие писателя и нашего соотечественника Георгия Гребенщикова. А этот год пройдет под эгидой художника и путешественника Николая Рериха, которому в 2024 году исполняется 150 лет.
Цикл мероприятий поделили на два блока. Первый из них начнется уже в этом месяце и пройдет с 13 по 17 апреля. Второй этап запланирован на октябрь.
Специально в честь юбилея в крае разработали фирменную символику, которая будет украшать сувенирную продукцию: посуду, сумки, блокноты, ручки. Она появится в музеях города и на туристических объектах края, в том числе на фестивале «Цветение маральника, сообщает «Вечерний Барнаул».
Подарок на века
Откроет праздничную неделю «главный организатор рериховской темы» Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА). Здесь будет работать выставка культурных ценностей «Зов Азии». Экспонаты предоставлены Музеем Востока и лично заведующим отделом наследия Рерихов Владимиром Росовым.
Барнаульцам покажут личные вещи художника, в числе которых уникальные жемчужные бусы, подаренные художником своей супруге Елене Рерих. А также фотографии, письма, дневниковые записи, книги и газетные вырезки — всего более 400 экспонатов.
«Мы сможем узнать интересные и даже мистические истории, которые таят в себе эти предметы. Например, как они появились в жизни художника и какое имели для него значение», - рассказывает Елена Безрука.
Эта выставка особенно важна для Алтайского края, подчеркивает министр. «Экспонаты к нам не просто приедут, произведут фурор и тут же уедут. А останутся в фонде музея на долгие годы», - заметила Безрукова.
Глазами художника
14 апреля откроется выставка подлинных работ семьи Рерихов – Николая Рерихова и его младшего сына Святослава. Она называется «Ковчег будущего» и приехала в Барнаул из Музея Востока. Некоторые экспонаты впервые покидают стены музея и экспонируются за его пределами, указывает Елена Безрукова.
Выставка насчитывает 94 подлинных полотна. Она будет расположена на площадке музея «Город», в нижнем зале, и будет работать в течение двух месяцев.
В этот же день государственная филармония устраивает концерт, посвященный художнику. На барнаульской сцене выступит солист Большого театра России Николай Диденко. Прозвучат сцены из опер и балетов А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, И.Ф. Стравинского и другие.
По стопам философа
15 апреля состоится научная конференция на тему философских трудов Рериха. «Ведь Рерих это еще и мыслитель, автор многочисленных книг. И такой формат был нечто самим собой разумеющимся», - отметила Елена Безрукова.
Конференция начнется на площадке ГМИЛИКа. А продолжится в выездном формате 16 и 17 апреля. Делегация расследует Бийск, Березовую Катунь и Горно-Алтайск.
В этот же день во всем мире отмечают День культуры. В честь этого в школах края проведут единый урок.
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