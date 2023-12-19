Время итогов. С чем завершает год государственное здравоохранение в Алтайском крае

Почти подошел к концу 2023 год, и здравоохранение Алтайского края завершает его с переменным успехом. Почти завершено строительство самой большой поликлиники №14 в Барнауле. Также удалось снизить смертность населения. Однако есть и те проблемы, которые перекочуют в новый 2024 год. Подробнее об итогах здравоохранения — в нашем материале.

Масштабы строительства

В 2023 году в здравоохранении запланировали хотя и не такой большой объем строительных объектов, как в прошлом (в 2022 году их было 34), но зато многие объекты - грандиозные. Запланировано строительство 19 объектов, из них 15 должны были быть завершены в 2023 году.

На данный момент, почти завершено строительство самой большой и первой типовой поликлиники в Барнауле - городской поликлиники №14 на ул. Лазурной, 46. По информации регионального минздрава, готовность объекта составляет 99%. Эту поликлинику барнаульцы ждали три года.

Руководство медучреждения заявляет, что в здании будет полноценная диагностическая база, а врачи будут оказывать как консультативные, так и высокотехнологичные медицинские услуги. По этой причине учреждению потребовалось более точное название. После открытия оно будет называться консультативно-диагностической поликлиникой №14.

Поликлиника №14 в Барнауле. Минздрав АК.

Подходит к концу строительство другого «долгоиграющего» объекта — противотуберкулезного диспансера в Бийске, на строительство которого потребовалось 167 млн рублей. Его тоже ждали с 2021 года.

Дмитрий Свеженцев, главный инженер компании «Строитель», которая занимается объектом, рассказал, что уже установили окна, фасады, отмостки. Отделали фасады современными крашеными панелями. Также смонтированы отопление и вентиляция. В новом здании будут размещены терапевтические отделения, лаборатория и рентген-кабинет.

Готовность выше 97% у поликлинического корпуса городской больницы № 3 Барнаула на ул. Петра Сухова, 18 и у врачебной амбулатории в селе Гоньба.

Бийский противотуберкулезный диспансер. Минздрав АК.

По четырем поликлиникам заключены государственные контракты. Начато строительство смоленской ЦРБ и Каменской межрайонной больницы. Идет подготовка проектной документации Зональной и Алейской ЦРБ. По ним также начаты строительные работы.

Что касается сельских районов Алтайского края, то в восьми из них открылись семь фельдшерско-акушерских пунктов и одна врачебная амбулатория. Также построены и теперь ожидают лицензий еще четыре объекта в двух селах Тогульского района, Павловском и Зональном районах.

Оборудование в каждую больницу

Согласно данным регионального минздрава, в 2023 году за счет средств краевого бюджета в медицинские организации закуплены 70 единиц оборудования на общую сумму чуть менее 300 млн. рублей.

Также ожидается, что до конца декабря по федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в медучреждения поступит 179 единиц реабилитационного оборудования на общую сумму более 63 млн рублей.

Новое оборудование в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи Предоставлено altapress.ru

50 единиц предназначены для Алтайского краевого онкологического диспансера. В федеральной программе он участвует впервые.

«Благодаря современным методам диагностики и лечения, рак перестает быть фатальным заболеванием. Наши пациенты живут долгие годы, и наша задача - обеспечить максимально высокий уровень качества этой жизни, вернуть, насколько это возможно, утраченные по причине болезни или в результате тяжелого лечения функции организма», - отмечает главный врач алтайского онкодиспансера, главный внештатный онколог региона Игорь Вихлянов.

Изголодались по врачам

А вот ситуация с медицинскими кадрами по-прежнему безрадостная. По оценке губернатора региона Виктора Томенко, Алтайскому краю требуется как минимум 2 тыс. врачей высшей и первой категории и примерно 3 тыс. медицинских работников среднего звена.

По подсчетам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, за девять месяцев число среднего медперсонала снизилась на 174 человека – с 18 276 до 18 102 человек. Количество врачей выросло на 89 человек, но их все еще недостаточно, чтобы утолить кадровый голод. Больницы особенно нуждаются в терапевтах и педиатрах, а также хирургах, анестезиологах, гинекологах и врачах других узких специальностей.

Врач смотрит в микроскоп. Фото: ru.freepik.com, автор DCStudio.

Чтобы удержать сотрудников на месте, в регионе действуют различные меры поддержки. Так с 1 июля нынешнего года начали выплачивать премии работникам здравоохранения старшего возраста: врачам - по 9 тыс. рублей в месяц, фельдшерам - по 6 тыс. рублей. Также врачи стали получать надбавку к зарплате за разъездной характер работы (10 тыс. рублей) и за наставничество (по 1 тыс. рублей).

Дополнительно в этом году впервые открыли целевой набор в медицинские колледжи. Первый набор «целевиков» составил 156 человек, их зачислили в Барнаульский базовый медицинский колледж, Бийский и Рубцовский медицинский колледжи. Первокурсники будут учиться на специальностях «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Сестринское дело».

Для оплаты целевого обучения студентов из краевого бюджета выделено 11,5 млн. рублей.

После окончания вуза специалистов со средним медицинским образованием трудоустроят в 47 подведомственных медицинских организаций, в том числе 17 центральных районных больниц.

Барнаульский базовый медицинский колледж. vk.com/barneos22

Смертей меньше

Алтайский край уверенными темпами приближается к доковидным временам по уровню смертности. По данным региональных органов ЗАГСа, за 10 месяцев в регионе умерло 25 099 человек, что на 3 133 человек меньше, чем за аналогичный период в 2022 году (28 232 умерших).

По данным минздрава, за период январь-сентябрь показатель общей смертности составил 13,8 человека на 1 тыс. населения, что на 7,6 % ниже уровня аналогичного периода 2022 года (14,9 на 1 тыс. населения). В трудоспособном возрасте умерли 5205 человек. Показатель преждевременной смертности составил 598,9 на 100 тыс. населения.

К 2030 году в Алтайском крае планируют уменьшить число умерших до 20 707 человек.

Основными причинам смертей по-прежнему остаются болезни системы кровообращения (БСК), онкология и болезни органов дыхания.

Женщина. Маска. Болезнь. unsplash.com

Здравоохранение региона делает особый акцент на БСК, так как от этого заболевания умирает большая часть населения. В прошлом году доля умерших в этой категории составила 43%. В 2023 году удалось добиться небольшого снижения. Так за девять месяцев от болезней системы кровообращения умерли 9242 человека, что меньше на 1589 человек, чем в прошлом году. Показатель смертности снизился на 9,2%.

Однако выросло число смертей от новообразований и злокачественных опухолей. На 11,2 % (до 233,5 человека на 100 тыс. населения). В общей сумме от онкологии умер 7 371 человек.

Увеличилось и число умерших от болезней органов дыхания: до 96,4 человека на 100 тыс. населения. Это больше на 26,8 человек на 100 тыс. по сравнению с прошлым годом (69,6 человека на 100 тыс. в 2022 год).

Что касается естественной убыли населения, то на октябрь 2023 года она составляет 10 987 тыс. человек. К сожалению, вернуться к прежним показателям рождаемости региону так пока и не удается. За десять месяцев родилось чуть более 14 тыс. детей.