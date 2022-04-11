11 апреля
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Жизнь

С дефицитом анестетиков столкнулись барнаульские ветклиники

Ветеринары говорят о дефиците препаратов для наркоза из-за прекращения поставок из Европы. Отечественные анестетики способны только слабо обезболить животное, узнал «МК на Алтае».

Врач, медицина, ветеринар.
Врач, медицина, ветеринар.
СС0

Поставки препаратов остановила французская компания Virbac и американская Zoetis. Единственные альтернативы в России, по словам ветврачей, причислены к наркотическим препаратам и для их использования требуется специальная лицензия, которую очень сложно получить.

Ветеринарный врач барнаульской клиники «Кот и пес» Ольга Башкова подтвердила дефицит анестетиков. По ее словам, проблема коснется в основном крупных животных, например, лошадей. Заменить импортный препарат им нечем, а для одной манипуляции требуется не один флакон.

Кошек, собак и прочих домашних питомцев операций точно не лишат, уверена доктор. На рынке есть препараты с внутривенным действием.

«Можно чем-то заменить. Да, будет сложнее, многоэтапный наркоз, но наживую резать никто не станет. Анестезиологические протоколы позволяют комбинировать несколько препаратов», — говорит Башкова.

Ветеринары также рассказали, что с рынка исчезли импортные антибиотики, есть проблемы с вакцинами. Для питомцев подорожало практически все вплоть до шприцев.

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