С дефицитом анестетиков столкнулись барнаульские ветклиники

Поставки препаратов остановила французская компания Virbac и американская Zoetis. Единственные альтернативы в России, по словам ветврачей, причислены к наркотическим препаратам и для их использования требуется специальная лицензия, которую очень сложно получить.
Ветеринарный врач барнаульской клиники «Кот и пес» Ольга Башкова подтвердила дефицит анестетиков. По ее словам, проблема коснется в основном крупных животных, например, лошадей. Заменить импортный препарат им нечем, а для одной манипуляции требуется не один флакон.
Кошек, собак и прочих домашних питомцев операций точно не лишат, уверена доктор. На рынке есть препараты с внутривенным действием.
«Можно чем-то заменить. Да, будет сложнее, многоэтапный наркоз, но наживую резать никто не станет. Анестезиологические протоколы позволяют комбинировать несколько препаратов», — говорит Башкова.
Ветеринары также рассказали, что с рынка исчезли импортные антибиотики, есть проблемы с вакцинами. Для питомцев подорожало практически все вплоть до шприцев.